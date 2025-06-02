前港腳卓耀國奪他人地通拿腕錶求索$10萬 與3男互毆同被捕
撰文：凌逸德
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有「壞孩子」之稱的香港足球運動員卓耀國，涉嫌奪去他人勞力士地通拿手錶，要求以$10萬贖回，昨晚（6月1日）與3名男子在天水圍濕地公園路一屋苑打鬥，涉嫌刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害被捕。
事發於昨日（6月1日）晚上10時04分，3名男子（27歲至34歲）與卓耀國（31歲）因故在天水圍濕地公園路一屋苑會所外起爭執，3男對卓拳打腳踢，卓報警求助。警員到場拘捕4名男子，涉嫌刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害。4人均受傷，被送往天水圍醫院治理。
據了解，卓耀國較早前透過交友程式認識一名34歲女子，雙方並非情侶，但有身體親密關係。卓其後向該女子借錢，遂取得一隻勞力士地通拿手錶，當對方要求償還時，卓反要求她以$10萬贖回，並出言恐嚇。女子不服，於是設局假意帶錢「贖回」地通拿，並在卓不知情下取回手錶。卓追上，反被陪同女子應約的3名男子圍毆，最終引發互毆事件。
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翻查資料，卓耀國犯案纍纍，2021年偕女友參與多宗「淋紅油」收債案，觸犯3項刑事毀壞罪被判感化1年。不過感化令期間，卓耀國的尿液樣本多次被驗出有大麻酚，又未有跟感化官會面，被判入獄4個月。翌年卓與女友鬧分手腳踢女友大腿5下並箍頸承認襲擊罪,法庭終判他監禁4個月，但緩刑2年，另再罰款1萬元。
根據足總資料，卓耀國效力香港丙組聯賽（港丙），即第4級聯賽，所屬球隊為瑞豐體育會有限公司。
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