警務處校園籃球培訓計劃擴展至全港　推廣禁毒防罪　6000師生參與

警務處港島警察總區去年首次舉辦結合防罪教育的「3x3 籃球培訓計劃」，邀請本港出色的籃球運動員探訪港島區內的中學，進行籃球訓練之餘，推廣防罪防騙信息。今年在香港賽馬會的贊助下，加入禁毒及反非法賭博的元素，於今年6月至明年4月舉辦「香港警務處少年警訊禁毒防罪 3x3 籃球培訓計劃 2025」，並擴展至全港六大總區，計劃有66間中小學、共6000名師生參與。



警務處處長周一鳴在今日開展禮上致辭時。

警務處處長周一鳴在今日開展禮上致辭時表示，去年「3x3 籃球培訓計劃」透過有益身心的運動訓練，傳遞防罪訊息，吸引逾千名學生踴躍參加，足以證明運動不只可以強身健體，更加是有效傳遞正面思想和凝聚年輕人力量的重要橋樑。

警方希望繼續這項團體運動競技，向年輕人傳遞三個重要的訊息，包括要堅決遠離毒品，特別是近年新興的、針對年輕人的依托咪酯（即所謂的「太空油」毒品）。警方將會和甲一籃球的精英合作，到學校舉辦禁毒講座，提醒年輕人遠離毒害；全面強化識法守法的意識，認識各類型的罪行以提防墮入法網或成為罪案的受害者，更加要時刻謹記維護國家安全的重要性；建立正確的價值觀，帶學員走入社區參與義務工作，培養他們關愛樂助、回饋社會的責任感。