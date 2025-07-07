兩周逾20宗「彈票黨」騙案　美容培訓機構及棒球教練紛中伏

6月21日至7月4日兩星期內，警方接獲逾20宗涉及空頭支票的網上購物騙案，較前兩周上升；且「彈票黨」覬覦課程主辦者落手！其中一名美容培訓機構負責人，早前在WhatsApp收到報名短訊，有人訛稱多次嘗試仍無法匯錢到其公司帳戶，要求事主提供個人銀行帳號後，又訛稱轉賬時打多了一個0，因「過多咗錢」懇求盡快退款，營造緊張氣氛。事主查閱網上銀行「戶口結餘」確有該款項，便將差額退予對方。



惟有人食髓知味，其後又聲稱「過錯咗錢」；事主終察覺有異，用防騙視伏器查詢後，發現對方的WhatsApp號碼及銀行帳號均顯示為紅色，代表高危有伏；同時對方之前所入的支票亦彈票，事主終損失逾4萬元。此外，上周亦有私人棒球教練中伏，騙徒訛稱報讀2,000元的課程，最終受害人損失逾5萬元。



兩星期逾20宗網購騙案，「彈票黨」覬覦課程主辦者落手。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方提醒，出售任何物品、出租單位或販售課程，均可能遇上「彈票黨」。當遇上對方稱「過多咗錢」應格外留神；絕不能單憑入數紙或單據作實；銀行戶口的「可用結餘」，才能真實反映匯款成功入賬；如有需要，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。請即下載：https://cyberdefender.hk/