情侶旺角消遣樂極生悲　飲酒問題遭2男刀襲　34歲女多處受傷

旺角發生傷人案。一對情侶於旺角一派對房間參與酒局，因飲酒問題與2名男子爭執，被人持刀襲擊，施襲者逞兇後逃之夭夭。姓李（34歲）女子全身受傷送院，陷入半清醒狀態；其姓孫（28歲）男友手指亦都受傷。警方到場調查，正追緝兩名年約30歲本地男子。



傷者被送往伊利沙伯醫院治理。（資料圖片）

今日（7日）9時31分，警方接獲28歲姓孫男子報案，指早前與34歲姓李女友及一名男性朋友，到旺角花園街2至16號一個派對房間參與酒局。期間，三人因飲酒問題發生爭執，該名男性朋友與另一名男子懷疑持兩把長約30厘米的牛肉刀，襲擊該對情侶。

兩名男子逞兇後逃去。李女全身多處受傷，半清醒被送往伊利沙伯醫院治理；孫男則手指受傷，拒絕送院治理。

警員接報到場，經初步調查，案件列傷人，交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。據了解，李女不認識兩名男疑犯。