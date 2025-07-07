情侶旺角消遣樂極生悲 飲酒問題遭2男刀襲 34歲女多處受傷
撰文：凌逸德
出版：更新：
旺角發生傷人案。一對情侶於旺角一派對房間參與酒局，因飲酒問題與2名男子爭執，被人持刀襲擊，施襲者逞兇後逃之夭夭。姓李（34歲）女子全身受傷送院，陷入半清醒狀態；其姓孫（28歲）男友手指亦都受傷。警方到場調查，正追緝兩名年約30歲本地男子。
今日（7日）9時31分，警方接獲28歲姓孫男子報案，指早前與34歲姓李女友及一名男性朋友，到旺角花園街2至16號一個派對房間參與酒局。期間，三人因飲酒問題發生爭執，該名男性朋友與另一名男子懷疑持兩把長約30厘米的牛肉刀，襲擊該對情侶。
兩名男子逞兇後逃去。李女全身多處受傷，半清醒被送往伊利沙伯醫院治理；孫男則手指受傷，拒絕送院治理。
警員接報到場，經初步調查，案件列傷人，交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。據了解，李女不認識兩名男疑犯。
旺角茶餐廳襲擊｜躁漢金屬架扑14歲內地童 連傷3食客職員兼踢警旺角檔主遇襲｜後巷遭群煞圍毆鐵通襲擊 頭腳浴血送院深水埗襲擊｜長髮女遭拖出店毆打 警追查3日拘捕起訴34歲男疑身體碰撞爭執掌摑女子面 沙田49歲漢涉襲擊被捕 兩人同送院深水埗襲擊．內情｜女事主與友聚會 遭新識惡男擸衣架追打跑落街