旺角情侶捱斬｜疑酒後互寸得罪新義安男　34歲女派對房遭傷頸重創

旺角今早（7日）發生斬人血案，一對情侶在花園街一派對房間與友人飲酒期間，與同場部份人士爆發爭執，遭兩名惡漢以牛肉刀斬傷。34歲姓李女事主多處中刀，半昏迷送院搶救；其28歲姓孫男友亦手指受傷。



案件更多內情曝光，消息指，涉案情侶與兇徒是新相識，其中一名兇徒有黑社會新義安背景，懷疑雙方醉酒後「互寸」，終流血收場。



34歲姓李女事主多處受傷，半昏迷被送到伊利沙伯醫院搶救。（資料圖片)

據了解，李女與孫男今日凌晨，在花園街2至16號好景商業中心一間派對房間參與酒局，同場有約8至10人。眾人狂歡至早上8時許，紛紛飲至酩酊大醉，李女與孫男與另外兩名男子因事口角，隨後被人以兩把長約30厘米的牛肉刀襲擊。兇徒得手後與其他在場者逃去。

據悉，李女和孫男與兇徒並非直接認識，而是經友人「搭上搭」介紹同場飲酒，雙方以往沒有結怨。兩人捱斬後，孫男慌忙報警；李女雙手手臂、頸部浴血，有多處長約1吋至6吋的刀傷，半昏迷被送到伊利沙伯醫院，據知要施手術搶救。孫男則左手手指有1.5吋刀傷，拒絕送院。

34歲姓李女事主多處受傷，半昏迷被送到伊利沙伯醫院搶救。（資料圖片)

警方表示，今早9時31分接獲28歲姓孫男子報案，稱與34歲姓李女友與一名男子，在花園街2至16號一單位因飲酒問題爭執。該名男子與另一男子，疑以兩把長約30厘米的牛肉刀襲擊孫男和李女後逃去。

李女全身多處受傷，半昏迷被送到伊利沙伯醫院救治；孫男則手指受傷，拒絕送院。警員案件列作「傷人」處理，旺角警區刑事調查隊第七隊正追緝兩名年約30歲本地男子歸案。