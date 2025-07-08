有汗出無糧出｜九龍灣常悅道商廈工程　三判工人追二判薪爆羅生門

今日（8日）上午9時許，九龍灣常悅道15號一幢新落成的商業大廈外，有十多名三判冷電工人舉起寫有二判公司名的標語牌示威，又在大廈玻璃大門貼上「有汗出無糧出」標語，追討約100萬元欠薪。工人聲稱二判拖欠5月份工資，涉及19名工人。大廈物業管理公司見狀報警，警員隨後到場了解情況。不過事件卻爆發「羅生門」，二判董事回覆《香港01》指，公司並無拖欠百萬工資，實際工資僅25萬元，並解釋因三判判頭拒絕簽署單據，令公司無法向工人支薪，今早亦已向在場警員出示相關糧單作證明。



警員接報到場了解情況。（工人提供圖片）

一名不願透露姓名的三判工人向《香港01》表示，他們自去年5月起在大廈負責安裝冷氣及水電工程，初期工資發放正常。然而，至今年4月開始出現拖糧情況，工人於5月份多番追討，終獲發工資。但至5月底三判冷電工人遭全數解僱，而5月份的工資至今仍未發放。工人指多次追薪無果，上周五（4日）曾向勞工處求助，今日遂再次到大廈外示威，表達不滿。工人透露，據他們了解，大判已將款項支付予二判，惟二判卻一直拖欠工資，導致他們生計受困。

二判立基冷氣工程有限公司董事鄧先生解釋，公司一直有向三判發放工人薪金。然而自去年8月起，三判卻開始出現拖欠工人薪金的情況。經雙方商討後，立基冷氣決定直接向三判工人支薪，以確保工人準時收到工資，但每次向工人出糧均需由三判判頭簽名認證，作為發款證明。

然而近期三判與立基冷氣因工程費超支等問題產生爭執，三判判頭竟然不願簽署出糧單據。由於判頭不簽名認證，立基冷氣無法向工人支薪。鄧先生續指，今早已向到場了解的警方出示相關糧單作為證明。

今日（8日）工人到九龍灣常悅道15號一幢剛落成的商業大廈追討欠薪，冷電工人舉起寫有二判公司名的標語牌示威，又在大廈玻璃大門貼上「有汗出無糧出」標語。（工人提供圖片）