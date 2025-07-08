交友App男自稱消防員呃飯食　消防：涉假冒公職人員　交警方跟進

日前社交平台threads有港女大呻在交友App結識一名自稱任職消防員的男網友，相約到元朗一間西餐廳吃晚飯，結果埋單後對方「借屎遁」離開，「呃飯食」遭遇引起廣泛關注。消防處今日（8日）指留意到有人在網上發布帖文，帖文中提及一名男子自稱消防人員，表示該男子並非消防處屬員。由於該男子涉嫌假冒公職人員，處方已將事件交由警方跟進，並會全力協助警方調查。



樓主指男方大呻遭人盜用信用咭而要求她先付款。 （Threads圖片）

該名被騙的女網民在Threads發文講述事件經過，她指在交友App結識一名男子，對方自稱是消防員，其約她到朗屏一間西餐廳共晉晚餐，二人叫一份海鮮牛扒餐超過1,400元，男方再額外加多半打特價生蠔，埋單要1,630元。

男方呻信用咭被盜用 要求女方先付款

女網民表示，男方食飯時不斷發愁，指被人盜用信用咭，遭人簽了20萬元咭數，「鋪好哂路畀我睇」，至結賬時男方要求女網民先付款，再給她現金付餐費。由於這餐晚飯價錢貴，樓主表示可以「AA制」承擔一半，男方還約她去行山，以減低她的戒心。但當兩人走到停車場取車時，男方竟「借屎遁」表示要去廁所「爆石」，及後沒有再出現。

男方之後在App封鎖她，港女始察覺自己被騙，大鬧「X街！我呢世人都未食過咁貴嘅一餐飯，正人渣！好X嬲」，幸而她當日有拍下男方照片，為免更多人中招，決定在網上公審他，「推爆佢！唔該！」。

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食。（Threads圖片）

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食，男方再額外加多半打特價生蠔。（Threads圖片）

樓主十分憤怒，於是在網上公審，以防再有人中招。（Threads圖片）