交友App男自稱「消防員」！豪食海鮮餐$1630借屎遁　消防處有回應

交友App食飯騙案？有港女在網上大呻遭「呃飯食」遭遇，指在交友App結識了自稱任職消防員的男網友，相約出來到元朗1間西餐廳吃晚飯見面，當時港女見二人海鮮牛扒餐費用超過1,600元已覺得好貴，但男方表示他請客兼會開車載她回家，於是放下戒心；惟到結賬時，男方要求港女先付款，稱之後會給她現金，港女表示可以「AA制」付一半，詎料當2人走到停車場取車時，男方竟「借屎遁」逃去無蹤，之後更在App封鎖她，港女才察覺自己被騙，「X街！我呢世人都未食過咁貴嘅一餐飯，正人渣！好X嬲」。為免更多人中招，港女決定在網上發相公審對方。



有網民讚港女「你都醒目偷拍咗個X人」，有人亦聲稱被同一人騙過，「我俾同一個人呃過！用同一個故事又係話張咭俾人盜用又係話去爆石！個時同佢食放題，正Xk！但嗰時佢話自己做救護」。



事件瘋傳後，消防處於周二（7月8日）表示留意到有人在網上發布帖文，帖文中提及1名男子自稱消防人員，表示該男子並非消防處屬員。由於該男子涉嫌假冒公職人員，處方已將事件交由警方跟進，並會全力協助警方調查。



樓主指男方大呻遭人盜用信用咭而要求她先付款。 （Threads圖片）

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食。（Threads圖片）

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食，男方再額外加多半打特價生蠔。（Threads圖片）

這名疑被騙港女在Threads發文披露事件經過，她指在交友App結識1名男子，對方自稱是消防員，約她到朗屏1間西餐廳共晉晚餐，二人叫了十分豐富的海鮮牛扒餐超過1,400元，男方再額外加多半打特價生蠔，埋單要1,630元。

男方呻信用咭被盜用 要求女方先付款

可是樓主表示，男方期間不斷發愁，指遭人盜用信用咭，遭人簽了20萬元咭數，「鋪好哂路畀我睇」，至結賬時男方要求她先付款，再給她現金付餐費。由於這餐晚飯價錢貴，樓主表示可以「AA制」承擔一半，男方還約她去行山，以減低她的戒心。但當兩人走到停車場取車時，男方竟「借屎遁」表示要去廁所「爆石」，及後沒有再出現。

男方之後在App封鎖她，港女才察覺自己被騙，大鬧「X街！我呢世人都未食過咁貴嘅一餐飯，正人渣！好X嬲」，幸而她當日有拍下男方照片，為免更多人中招，決定在網上公審他，「推爆佢！唔該！」。

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食。（Threads圖片）

有網民指認出男方，疑遭同一人以相同手法被騙。（Threads圖片）

樓主十分憤怒，於是在網上公審，以防再有人中招。（Threads圖片）

港女拍下男網友照片 網民大讚醒目

網民也替樓主不值，大讚她「你都醒目偷拍咗個X人」，有人教路「見唔對路，咁貴拒絕唔食，去廁所走人快過佢行呢步」、「食飯都可以食Lunch（午餐）唔啱都時間短啲，唔好約Dinner（晚餐）」。

有人則表示遭同一男子騙過，手法也近似，「我比同一個人呃過！用同一個故事又係話張咭俾人盜用又係話去爆石！個時同佢食放題，正Xk！但嗰時佢話自己做救護」。