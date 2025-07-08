警油麻地試行無人機巡邏　拘3人涉藏毒及扒竊　研擴展至其他警區

警方6月初起於油麻地市區試行無人機巡邏項目，至今成功偵破兩宗藏毒案及兩宗扒竊案，拘捕3人。警方指，警方將在先導計劃實施3個月後檢討成效，並優化細節，之後研究擴展至山頂、長洲等地，最終推廣至每個警區，提升整體行動效能。



早前，警方接獲兩宗市民報案，指於尖沙咀諾士佛臺消遣後發現手提電話不翼而飛，懷疑遭人扒竊。警方隨即展開針對性反罪案行動。於上周五（4日）凌晨，尖沙咀分區人員在當區進行無人機高空協同巡邏期間，發現一名40歲持「行街紙」的非華裔男子在附近徘徊，並刻意靠近醉酒人士。警方迅速調配地面人員截查該男子，經調查後證實他涉嫌與該兩宗針對醉酒人士的連環扒竊案有關，當場將其拘捕。

現階段無人機及機庫均需由一位機手（左）及一位觀察員（右）共同在場操作，以防不時之需。（梁鵬威攝／資料圖片）

此外，警方上月於油麻地一帶進行無人機高空巡邏，連續兩日在砵蘭街及吳松街附近，分別發現一名本地男子和一名本地女子形跡可疑。警方即時調派地面人員上前截查，分別於兩人身上搜出依托咪酯煙彈，並以涉嫌藏毒罪將2人拘捕。

其中被捕男子一案發生於上月18日晚上9時45分，警方使用無人機在油麻地一帶高空巡邏，發現一名男子在吳松街與甘肅街交界徘徊及閃縮，形跡可疑，於是通知油麻地分區特遣隊人員到場截停搜查及盤問該男子，結果在他身上搜出一支電子煙及太空油，遂以藏毒罪拘捕該名43歲黃姓男子，案件交由油麻地分區特遣隊跟進。被捕人報稱是運輸工人。

警隊於5月23日推出小型無人機行動調配先導計劃，從以往按需求使用變為主動出擊，首階段在邊界警區及西九龍總區推行，以配備熱像儀及夜視鏡等功能的無人機巡邏，為期3個月；次階段將於山頂及長洲等地開展無人機巡邏；最後將在所有警區皆設置無人機巡邏行動，將其變為天網。警方早前提過，每次巡邏任務有兩名警員在場，一名是機手，另一名是觀察員。

警方將會於邊境警區使用自動化無人機庫巡邏，圖為無人機巡邏實時監察的圍網畫面。（梁鵬威攝／資料圖片）