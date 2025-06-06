無人機巡邏｜警方今起首市區試行　油麻地高空巡視三無大廈等區域

警方西九龍總區今日（6日）起展開「小型無人機行動調配」先導計劃，在油麻地窩打老道、彌敦道等路段試飛無人機協助巡邏，巡邏範圍可覆蓋9.6萬平方米，可巡邏到34個大廈天台、18個棚架以及28條後巷等。



無人機巡邏每次飛行25分鐘，飛行高度距離地面至少60米，警方指，透過無人機在公共區域進行高空巡視，優化巡邏範圍和警力配置，提升快速應變能力，並且防止罪案發生並協助追蹤疑犯，確保社區安全。



警方西九龍總區今日（6日）起展開「小型無人機行動調配」先導計劃，在油麻地窩打老道、彌敦道等路段試飛無人機協助巡邏。

警方指，無人機能深入天台、後巷、棚架和建築工地等高危區域，大幅提升巡邏範圍和效率，亦能在較短時間內完成傳統步巡所覆蓋範圍。無人機搭載高清攝影及熱能探測技術，能有效追蹤疑犯行蹤。有需要時可以以警察手機通訊程式實時傳送影像到地面部隊，協助快速部署警力。無人機配置有紅藍閃燈及廣播器，可以播放多段預錄的防罪提示，亦可以作即時廣播或發出警告。

首階段油尖警區高空巡人流密集及保安相對較低的三無大廈區域

警方西九龍總區首階段試行計劃覆蓋油尖警區內的警政熱點，包括人流密集及保安相對較低的三無大廈區域。收集行動數據，分析試行成效，進一步優化操作流程。次階段會展開全面推廣，擴展無人機巡邏範圍至整個油尖警區，覆蓋所有高危區域及人流密集地帶。

警方西九龍總區今日（6日）起展開「小型無人機行動調配」先導計劃，在油麻地窩打老道、彌敦道等路段試飛無人機協助巡邏。

配備「降落傘系統」有效減緩一旦故障墜落衝擊力

為進一步提升安全系數以及應對突發情況，警用無人機會在有需要時配備「無人駕駛航空器降落傘系統」。該系統能在無人機發生故障時自動啟動，有效減緩墜落衝擊力，為地面人員及市民提供充分的避險反應時間，最大限度降低對人員、財物及無人機本身的損害風險。一般情況下，警察無人機將會在行動範圍60米以上高空進行巡邏。

首階段試行計劃覆蓋油尖警區內的警政熱點，包括人流密集及保安相對較低的三無大廈區域。

警方指，無人機巡邏以即時監察為主，僅針對公共區域進行高空巡視，除非基於具體案件的偵查需要，否則不會對建築物內部進行拍攝，也不會採取與建築物水準飛行的方式，亦不會啟動錄影功能。所有操作均嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》等相關法規，確保市民隱私權益得到充分保障。

油尖警區在推行無人機市區巡邏的過程中，一直非常重視與社區的溝通。在過往一星期，我們在社區進行了全方位的宣傳工作，務求讓居民對計劃有更深入的了解。包括於上星期四(5月29日)舉辦了一場簡介會，目的是為區內不同持份者，包括區議員、撲滅罪行委員會成員及關愛隊等，提供一個平台，讓他們更了解無人機市區巡邏的細節，以及飛行安全及私隱保障等議題。