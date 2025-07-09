紅磡工廈火｜消防事發前巡樓揭雜物堵通道　火後再巡發現更多違規

紅磡馬頭圍道21號義達工業大廈上周四（3日）凌晨發生火警，懷疑是有電線短路肇禍，意外中有4人受傷，多人疏散，消防架雲梯救援。消防今日（9日）回覆《香港01》查詢時表示，曾於火警前一日，即7月2日巡查義達工業大廈，當時發現大廈有逃生途徑被雜物阻塞，人員已向相關人士發出4張「消除火警危險通知書」。



未料大廈翌日發生火警，事後消防處再次派員巡查該大廈，發現4樓起火單位內有消防裝置損壞及消防裝置被移除、大廈樓梯有雜物阻塞逃生途徑，以及不同樓層有3道防煙門操作不良或損壞。處方已採取適當的執法行動，並將持續跟進。另外，消防發現大廈內懷疑有非法改建分間單位及擅自改變土地用途，已將有關情況轉介相關部門跟進。



消防架起雲梯協助灌救，多名人士疏散到附近安全位置暫避。(陳永武攝)

肇事起火單位消防裝置損壞或被移除 雜物堵塞逃生途徑

消防處表示，根據紀錄，最近一次巡查涉事大廈是於7月2日，其間發現大廈有逃生途徑被雜物阻塞，因此根據《消防（消除火警危險）規例》（第95章）向相關人士發出4張「消除火警危險通知書」。人員其後再次巡查上址，發現所有「通知書」均已獲遵辦，即該些阻塞物已移除。

在7月3日火警發生後，消防處再次派員到該大廈巡查，發現4樓肇事起火單位內有消防裝置損壞及消防裝置被移除、大廈樓梯有雜物阻塞逃生途徑，以及不同樓層有3道防煙門操作不良或損壞。該處已採取適當的執法行動，並將持續跟進，直至所有火警危險徹底消除為止。同時，消防處人員在巡查期間，亦發現大廈內懷疑有非法改建分間單位及擅自改變土地用途，已將有關情況轉介相關部門跟進。

火警中有1貓1狗獲救，由陪同送院人士帶到醫院。

消防處續指，接獲有關阻塞逃生途徑的投訴時，通常會於24小時內派員進行巡查。若發現有違反相關消防條例的情況，便會採取適切的執法行動。此外，處方亦會不時巡查各類型的樓宇，如發現有違反《消防條例》的情況，會按既定機制採取相應的執法行動。

男傷者手部燒傷，由救護車送院。(陳永武攝)

消防處會透過執行《消防條例》處理樓宇內的火警危險。一般而言，處方人員在進行樓宇內的防火巡查或投訴巡查期間，若發現逃生途徑被阻塞或鎖上、防煙門被打開或損壞等，會分別根據《消防條例》第25條所訂立的規例，包括《消防（消除火警危險）規例》，向有關人士提出檢控，或向相關人士或負責人發出「通知書」，要求他們在限定時間內消除有關火警危險。如果相關人士或負責人未能於限期內遵辦「通知書」的規定，消防人員會盡快跟進並採取適當的執法行動，包括向相關人士或負責人提出檢控。

消防架起雲梯協助灌救，多名人士疏散到附近安全位置暫避。(陳永武攝)

事發7月3日凌晨3時43分，馬頭圍道21號一幢工業大廈發生火警，消息稱，涉事起火單位屬4樓一個改裝劏房。經初步調查，相信上址一單位懷疑有電線短路引致。

意外中，有4人受傷，包括1男3女。其中男傷者手部燒傷、其餘人士則吸入濃煙不適，當中包括一名本身患哮喘女子，17人自行疏散、及在消防協助下離開大廈至安全位置暫避。消防架起雲梯協助灌救，及後將火救熄。

其中一名女傷者須戴上氧氣罩協助呼吸。(陳永武攝)

《香港01》記者事發後到現場了解，發現起火樓層一單位被劏成55個小型工作室，起火單為其中一個工作室，內部嚴重焚毀，樂器及音響設備燒成支架。亦有部分工作室擺設與住家無異，擺有衣架、梳化及床舖等，懷疑有人在工廈內居住。管理公司張貼通知，指分間單位作住用用途存在嚴重消防安全隱患，屋宇署已採取執法行動，針對違規分間單位。

消防架起雲梯協助灌救，多名人士疏散到附近安全位置暫避。(陳永武攝)

消防架起雲梯協助灌救，多名人士疏散到附近安全位置暫避。(陳永武攝)

消防架起雲梯協助灌救，多名人士疏散到附近安全位置暫避。(陳永武攝)

▼7月3日義達工業大廈起火樓層情況▼

