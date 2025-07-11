警國安處起訴「香港民主建國聯盟」3男串謀分裂國家　今午提堂

警方國安處周三（9日）拘捕一個名為「香港民主建國聯盟」組織的4名男子（15至47歲），今日（11日）國安處正式落案起訴其中3人合共一項「串謀分裂國家」罪，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂；另一名被捕男子則已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。



國安處總警司李桂華交代案情指，警方周三（9日）拘捕「香港民主建國聯盟」4名成員。（翁鈺輝攝）

國安處總警司李桂華昨日（10日）交代案情指，警方留意到一個名為「香港民主建國聯盟」的組織於2024年11月在社交平台宣布成立並招募黨員；2025年2月15日該組織成員在網上記者會上宣布行動綱領，包括滅共、光復香港、提出臨時國旗及國歌、尋求國際聲援，以及提供軍事訓練予外地香港人。7月1日回歸日，他們在境外舉辦活動，期間踐踏中國國旗及香港區旗，又升起黑紫荊旗、播放「願榮光歸香港」等危害國家安全代表物。

警方遂於7月9日採取拘捕行動，以串謀顛覆國家政權罪拘捕4名男子（15至47歲），包括秘書長、評議會成員及普通會員。經過搜查，警員找到電子設備顯示該組識成員在港活動的情況，並有一份催促美國制定香港政治犯救援計劃的建議書，檢獲一些代表港獨、藏獨、粵獨及疆獨的旗幟。