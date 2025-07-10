國安處拘「香港民主建國聯盟」4男最細15歲　涉串謀顛覆國家政權

警方國安處昨日（9日）拘捕一個名為「香港民主建國聯盟」組織的4名男子（15至47歲），涉嫌串謀顛覆國家政權罪，包括組織秘書長、評議會成員及普通會員。國安處總警司李桂華今日（10日）交代案情指，該組織涉嫌宣揚顛覆國家政權的訊息，並在境外從事危害國家安全的活動，包括尋求國際聲援、提供軍事訓練予外地香港人，在境外活動時踐踏國旗及區旗，又升起黑紫荊旗、播放「願榮光歸香港」等。



國安處總警司李桂華交代案情指，警方昨日（9日）拘捕「香港民主建國聯盟」4名成員。（翁鈺輝攝）

組織在境外尋求國際聲援、籌辦軍事訓練

李桂華交代案情指，警方留意到一個名為「香港民主建國聯盟」的組織於2024年11月在社交平台宣布成立並招募黨員；2025年2月15日該組織成員在網上記者會上宣布行動綱領，包括滅共、光復香港、提出臨時國旗及國歌、尋求國際聲援，以及提供軍事訓練予外地香港人。7月1日回歸日，他們在境外舉辦活動，期間踐踏中國國旗及香港區旗，又升起黑紫荊旗、播放「願榮光歸香港」等危害國家安全代表物。

警方遂於7月9日採取拘捕行動，以串謀顛覆國家政權罪拘捕4名男子（15至47歲），包括秘書長、評議會成員及普通會員。經過搜查，警員找到電子設備顯示該組識成員在港活動的情況，並有一份催促美國制定香港政治犯救援計劃的建議書，檢獲一些代表港獨、藏獨、粵獨及疆獨的旗幟。被捕4人現正被扣查。

警方檢獲疆獨、藏獨、粵獨、港獨旗幟

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組織在境外指揮在港黨羽從事顛覆國家政權活動

李桂華續指，4人干犯的罪行相當嚴重，最高可被判處終身監禁，亦證明有境外組織透過社交媒體散播危害國家安全的訊息，並指揮在港黨羽從事顛覆國家政權的活動。他表示，今次被捕人包括一名年僅15歲的男子，「如果當日『黑暴』發生嘅時候，佢連10歲都未有」，他指被捕人除被人煽惑外，家長亦有很大責任，又提醒家長有責任了解子女交朋結友的情況。而國安處面對潛藏社會及危害國家安全的組織亦有所警誡，會在萌芽時將其處理，防微杜漸。

透過社交平台及隱密通訊設備聯繫

李桂華續說明，被捕4人有不同崗位角色，包括設計國旗、徽章、旗幟，研究呼籲外國勢力支持，籌辦軍事訓練予會員等。被問到境外成員如何指揮涉案人士，李指組織成立在台灣，於台北市召開記者招待會，並會透過社交平台及隱密通訊設備聯繫，並有指揮情況出現。