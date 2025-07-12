筲箕灣車禍｜單車翁遭輾斃　妻痛心欲知真相　質疑新燈位置不當

筲箕灣昨午（11日）發生奪命車禍，73歲姓黃單車翁踩單車，途經愛賢街與愛禮街交界一交通燈位時，遭泥頭車輾過，當場死亡。黃翁的太太今午受訪時表示，丈夫生前是兼職清潔工，近兩月才因腳痛而用單車代步，不料昨日下班往買餸及前往女兒住所時出事。黃太說家人對事件仍感傷心，「我哋想知道真相」，是否有人駕駛不當釀禍，亦質疑事發位置剛新增的交通燈設置位置不當。



現場為筲箕灣愛禮街近愛賢街交界；警方封鎖現場調查。（陳浩然攝）

黃翁與妻子育有3名剛出身子女，他生前居於事發現場附近一個屋苑，與女兒住所僅一街之隔。黃太表示，丈夫已退休多年，但間中亦有在數個街口外的另一私人屋苑兼職清潔工，「人哋唔夠（人手）先嗌佢去」。他過往並非踩單車出入，惟因膝蓋退化感腳痛，故近兩個月開始以單車代步，來往家中、工作地點與女兒住所。家人雖曾勸他不要踩單車，「但係佢鍾意吖嘛」；昨日事發時，黃翁正是剛剛下班，踩單車往買餸及前往女兒家中。

73歲單車翁在筲箕灣愛賢街和愛禮街交界遭泥頭車輾斃，其住所門外點起紅蠟燭，並放有香爐和化寶桶。（陳浩然攝）

意外後警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕泥頭車司機，黃太表示，警方暫時只表示仍在調查案件，家人現在最希望知道車禍真相，「係咪個（泥頭）車唔啱（導致）撞？」，但亦質疑事發地點的交通燈位置不當。黃太指，未加設交通燈前，過路位置離轉彎位較遠，「大家無車就過」，也未見有交通意外。惟新增交通燈位將過路處移近路口後，「個個喺度等，大家一齊轉彎」，「一着燈係咪統統想過吖？一着燈個個轉彎，又睇唔到你，你又睇唔到我」，黃太直言「我覺得佢（交通燈）唔應該整嗰個位囉」。

警方為死者遺體蓋上帳篷；旁邊單車毀爛變形。（陳浩然攝）

運輸署昨日回覆《香港01》查詢表示，筲箕灣愛賢街與愛禮街交界中的行人過路處，原為行人輔助線。該署過去接獲地區人士的意見，希望在行人過路處加設交通燈號控制，以改善行人安全。有關燈號控制的行人過路處工程於今年6月完成，隨即開放予公眾使用。

署方續指，有別於行人輔助線，交通燈控制路口中的行人過路處一般設於較近路口位置，以配合路口燈號運作。在交通燈號控制的路口，車輛和行人都必須根據交通燈號指示行駛或橫過馬路。

根據運輸署紀錄，現場並非交通黑點。警方正調查該宗致命交通意外，待調查完成後，署方將根據調查結果，考慮是否需要進行合適的改善措施。

車禍發生在昨午約4時39分，一輛泥頭車沿愛賢街左轉入愛禮街時，撞到及輾過一名駛往相同方向的單車漢。73歲姓黃單車漢頭部重創昏迷，救護員趕抵證實他當場死亡。61歲姓馮泥頭車男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。案件交由港島總區交通部特別調查隊第二隊調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6849與調查人員聯絡。

▼筲箕灣愛禮街與愛賢街交界奪命車禍▼

