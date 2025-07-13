警搗土瓜灣住宅製毒場拘58歲商人　檢$2200萬毒包括製太空油材料

警方前日（11日）在土瓜灣一個私人住宅搗破製毒工場，檢獲共重約38.6公斤可卡因、氯胺酮（K仔）及製作太空油毒品的液體，市值約2,200萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕一名報稱為商人男子，他正被扣查，明日（14日）於東區裁判法院提堂。



警方指，行動中檢獲不少相信用來製造太空油毒品的液體原材料，反映出太空油毒品仍然十分流行，呼籲市民必須小心提防。



警方在土瓜灣一私人住宅搗破製毒工場，檢獲重約38.6公斤的毒品，市值約2,200萬元，並拘捕一名男子。（馬耀文攝）

港島總區反三合會行動組高級督察馮伯健交代案情稱，港島總區反三合會行動組探員早前經過調查及分析，發現有人在土瓜灣一間私人住宅單位，經營一個製毒工場。

人員經深入調查後，前日採取行動，發現一名男子形跡可疑，上前截查後，在其身上搜出335克霹靂可卡因，其後押解該名男子返回上述單位，再在單位搜出8.8公斤霹靂可卡因、2.1公斤可卡因磚及27.3公斤氯胺酮；此外，人員亦檢獲懷疑用作製造太空油毒品的液體原材料，以及一些製毒及包裝工具。

警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕該名男子。被捕人為58歲男子，報稱為商人，他現正被扣留調查，將於明日（14日）在東區裁判法院提堂。

據了解，涉案單位面積約400呎、租金約1萬元，運作逾一年。馮伯健相信，是次行動成功搗破了一個以私人住宅單位作掩飾的製毒工場，並成功阻止這批毒品流入香港市場。

警員檢獲懷疑用作製造太空油毒品的液體原材料，以及製毒及包裝工具。（馬耀文攝）

馮伯健續指，行動中檢獲不少相信用來製造太空油毒品的液體原材料，反映出太空油毒品仍然十分流行。

警方提醒市民，尤其是青少年，罪犯可能會謊稱吸食太空油毒品對身體無害，但事實上，吸食太空吸毒品會導致休克、抽搐及腦部損傷等情況，市民必須小心提防。市民在出租住宅單位時亦要小心提防，避免這些單位被不法分子利用進行非法活動。

警方強調，將繼續以情報主導的行動，嚴厲打擊毒品相關罪行。販毒及製毒是極為嚴重的罪行，根據香港法例，一經定罪可被判處終身監禁及罰款500萬港元。市民切勿以身試法。

港島總區反三合會行動組高級督察馮伯健交代案情。（馬耀文攝）