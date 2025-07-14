有片｜屯門公路SUV爬頭　鐵騎遭擦撞驚險搖晃　警拘司機涉危駕3罪

網上昨日流傳一段驚險車cam影片，一輛SUV私家車在快線近距離加速爬頭，擦撞前方電單車，導致電單車左右搖晃，狀甚驚險，幸電單車未被撞跌。警方今日（14日）表示，證實事件發生於今年5月17日，28歲電單車司機事後有報警，頸部受傷到醫院治理。警方經調查後，拘捕一名58歲男司機涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。他已獲准保釋候查。



電單車沿屯門公路行駛，當時一輛SUV私家車（運動型多用途車）緊貼其後。（車cam L（香港群組）/ James Chan 影片截圖）

網上昨日流傳一段私家車爬頭擦撞電單車的驚險車cam影片，可見一輛電單車沿屯門公路快線、往九龍方向行駛，當時有一輛SUV私家車（運動型多用途車）緊貼其後，距離不足一個電單車位。

途至近珠海學院附近時，私家車突從鐵騎的右邊近距離加速爬頭，電單車猝不及防被擦撞，登時左右搖晃，狀甚驚險；幸鐵騎士未有人仰車翻，穩住後一度加速，但最終兩車繼續如常前行。

片段惹起網民熱議，不少人批評SUV危險駕駛，「個私家車想攞命！」、「終身停牌啦，不宜揸車呀！」、「呢啲心態唔適合揸車」、「撞到人不顧而去」；亦有人懷疑有前傳，但無論如何亦不應罔顧人命，「好明顯係蓄意」、「有冇前傳都好，拉得！」

警方表示，留意到網上流傳片段，片中顯示一輛私家車於5月17日下午約12時35分，沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛至近小秀村時，懷疑加速越過前方一輛電單車並與其發生輕微碰撞。該名28歲本地男電單車司機其後向警方報案。他頸部受傷，清醒被送往醫院治理後已經出院。

新界北總區意外調查隊人員對事件展開調查。經深入調查後，人員今日於屯門區拘捕一名58歲姓游本地男子，涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。他已獲准保釋候查。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。