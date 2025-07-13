車cam｜屯門公路SUV爬頭擦撞電單車 鐵騎驚險搖晃 網斥：想攞命
撰文：凌逸德
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網上流傳一段私家車爬頭擦撞電單車的驚險車cam影片，可見一輛電單車沿屯門公路快線、往九龍方向行駛，當時有一輛SUV私家車（運動型多用途車）緊貼其後，距離不足一個電單車位。
途至近珠海學院附近時，私家車突從鐵騎的右邊近距離加速爬頭，電單車猝不及防被擦撞，登時左右搖晃，狀甚驚險；幸鐵騎士未有人仰車翻，穩住後一度加速，但最終兩車繼續如常前行。據影片時間可見，事發於6月中旬中午時份，未知後續如何。
片段惹起網民熱議，不少人批評SUV危險駕駛，「個私家車想攞命！」、「終身停牌啦，不宜揸車呀！」、「呢啲心態唔適合揸車」、「撞到人不顧而去」；亦有人懷疑有前傳，但無論如何亦不應罔顧人命，「好明顯係蓄意」、「有冇前傳都好，拉得！」
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