警與海關西貢及大潭灣截$1300萬私煙　涉案男子分乘車及快艇逃去

警方懷疑有人近日在西貢和大潭灣一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區及水警南分區人員，聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（14日）在有關海域進行反走私行動，共偵破兩宗走私案件，扣查兩輛貨車，以及檢取共約288萬支懷疑私煙，總市值共約1,300萬元，應課稅值約950萬元。所有案件正由海關繼續跟進調查。



警方聯同海關在西貢和大潭灣一帶打擊走私，檢獲共約288萬支懷疑私煙，總市值共約1,300萬元，應課稅值約950萬元。（警方提供）

人員昨晚發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至西貢萬宜水庫西壩岸邊，並有數名男子將貨物由該可疑快艇，搬到岸上一輛貨車上。執法人員隨即採取行動，惟貨車司機立即開車往北潭涌方向逃走，其餘涉案男子亦登上快艇，高速往香港東面水域逃去。水警人員遂展開追截，並在北潭路尋回涉案貨車，惟貨車司機和涉案快艇最終分別往北潭路及內地水域方向逃去。

警方聯同海關在西貢和大潭灣一帶打擊走私，檢獲共約288萬支懷疑私煙，總市值共約1,300萬元，應課稅值約950萬元。（警方提供）

另外，人員亦發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至大潭灣的土地灣附近岸邊，數名男子將貨物快艇搬到岸上一輛貨車。執法人員隨即採取行動，涉案男子立即登上快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員追截，惟涉案快艇最終逃離香港南面水域，往內地方向逃去。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。