加拿大寄港包裹報稱載水晶　海關揭藏$550萬冰毒　監控遞送拘兩男

海關昨日（14日）偵破一宗空運包裹藏毒案。在一件從加拿大進口報稱載有馬賽克水晶的貨物內，檢獲出10公斤懷疑冰毒，市值550萬元。



海關進行監控遞送行動，在深水埗拘捕兩名男子，包括一名21歲冷氣技工及30歲財務公司職員。兩人被控「販運危險藥物」罪，明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。



香港海關毒品調查科調查主任梁學彬交代案件。（林振華攝）

海關機場科人員昨日（14日）透過風險評估，在香港國際機場查驗一件從加拿大進口，報稱載有馬賽克水晶的空運包裹。人員檢查包裹時，發現貨物有3個白色膠筒，表面無任何標籤或產品資訊。 X光影像顯示，內裏物品形狀不一，引起海關懷疑，因此人員進行更深入的檢查，最終檢獲10公斤懷疑冰毒，估計市值約550萬元。據悉，有關報稱水晶為建築材料，主要用作飾牆上。

海關毒品調查科接手跟進，同日在深水埗進行監控遞送行動，拘捕一名21歲收貨男子，他報稱為冷氣技工。另外，海關拘捕一名30歲財務公司男職員，他為「睇水」把風角色。兩名男子各被控一項「販運危險藥物」罪名，案件於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。

香港海關毒品調查科調查主任梁學彬表示，案件中販毒集團企圖將毒品偽裝成正當物品，以逃避海關偵查。而海關配備精準儀器，能高效發現違禁品，並運用情報主導風險管理，大力打擊販毒活動。

海關呼籲，市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。不要接受任何人士聘請或委託，運送受管制物品進出香港；亦切勿於未確認物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。 販運危險藥物為嚴重罪名，一經定罪，最高可被判罰款港幣500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動 。