土瓜灣9歲童被推落海　警查天眼拘23歲男學生　籲目擊者提供資料

上周六（12日）一名9歲男童在土瓜灣海心公園釣魚時，突然被一名陌生男子推落海。警方經調查後，昨日（15日）拘捕一名23歲男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，警方正調查案發時的現場環境、被捕人背景、其犯案動機，以及其精神狀態。據了解，被捕人報稱為學生，在事發地點附近居住，原本路經上址處理其他事務，但突然犯案，並非蓄意埋伏該名男童。



九龍城警區刑事調查總督察張樂泉今午（16日）交代案情。（馬耀文攝）

九龍城警區刑事調查總督察張樂泉交代案情指，上周六（12日）下午5時47分，警方接獲報案，指有一名男子在紅磡旭日街一個公園，將一名在岸邊釣魚的9歲男童從後推落海，之後該名男子逃去，而男童自行游上岸，他手腳多處擦傷，送往醫院檢查後已即日出院。事發時男童的母親在其身後，但沒有看到事發一刻。

由於案件性質嚴重，警方非常重視，九龍城警區刑事部立即接手調查，並翻查大量附近的閉路電視，包括銳眼計畫下政府安裝的閉路電視，最終鎖定涉案男子。

昨日（15日）下午警方在九龍塘附近拘捕一名男子，並會從多方面調查，當時現場環境、涉案人背景、其犯案動機，以及其精神狀態等，被捕男子現正被警方扣查。

警方呼籲當日如有其他目擊者見到事發經過，請聯絡九龍城警區刑事調查隊第一隊，電話3661 7822。警方提醒襲擊致造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰是3年監禁。今次事件幸好男童受傷較輕微，否則被捕人被控告的罪行及面對的刑罰將會更加嚴重。

7月12日，一名9歲男童與母親在土瓜灣海心公園景雲街岸邊梯級釣魚期間，突被陌生男子推落海受傷。（資料圖片/陳浩然攝）

警方於周六（12日）下午約5時47分接獲報案，指一名男子懷疑於紅磡旭日街一公園，將一名於岸邊釣魚的9歲男童從後推落海中，該男子其後逃去。男童則自行返回岸邊，身上多處擦傷，清醒被送往醫院治理後已經出院。

九龍城警區刑事部經進一步調查及翻查大量閉路電視後，鎖定疑犯身份，昨日（15日）下午5時22分，在沙福道拘捕一名23歲姓黃本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，他正被扣留調查。

行動中，警員在其住所檢獲被捕人懷疑犯案時所穿的衣物。據了解，雙方並不認識，警方仍調查被捕男子施襲原因和精神狀態。