長沙灣蘇屋邨12歲男童遭搶iPhone捱打　警查天眼拘19歲男檢太空油

長沙灣前晚（14日）發生搶劫案，一名12歲男童被打傷，並遭搶去一部iPhone。警方經調查後拘捕涉案19歲男子，並檢獲疑含有太空油毒品的電子煙槍。該男子已被控被控一項「搶劫」罪及「藏有危險藥物」罪，明日（17日）提堂。



案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。（資料圖片）

案中12歲男童於前晚（14日）報案，指在蘇屋邨一籃球場內，被一名男子以手襲擊頭部和面部，並搶去其價值約4,200元的iPhone XR手提電話，其後逃去。該名男童受輕傷，清醒被送往明愛醫院治理。

經翻查閉路電視影片後，長沙灣分區軍裝巡邏小隊人員在蘇屋邨截停一名本地男子，並檢獲兩支連接著懷疑含有液態依托咪酯煙彈的電子煙槍。人員遂以涉嫌「搶劫」、「管有危險藥物」拘捕該名19歲姓朱的本地男子。行動中檢獲的毒品總市值約600元。

案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進，朱男已被控一項「搶劫」罪及「藏有危險藥物」罪，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。

案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。（資料圖片）

警方重申，依托咪酯已被列為受管制危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款100萬元及7年監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。