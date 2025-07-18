港鐵北角站信號不暢順｜將軍澳站人龍排入商場　乘客一度未能入站

今日（18日）早上，港鐵北角站有信號設備運作不暢順，導致將軍澳綫來往北角站至寶琳站或康城站的行車時間有所增加，至上午9時45分還在處理中。上班繁忙時間，沿綫車站擠滿候車乘客，其中將軍澳站及坑口站情況嚴重，站內站外大排長龍，將軍澳站的人龍更排到去商場位置，有網民直言：「已經塞到入唔到」。



將軍澳站「塞到入唔到」 人龍排入商場

有網民在將軍澳站要排隊入閘。（Facebook「將軍澳主場」圖片）

將軍澳站候車人龍排到商場內。（網上圖片）

網民指在將軍澳站不能入閘，人龍排入商場。（Facebook「將軍澳主場」圖片）

坑口站大排長龍

坑口站有候車人龍。（網上圖片）

港鐵宣布，將軍澳綫維持列車服務，然而往寶琳站方向列車經過該路段時，需要減慢車速，現時行車班次為：來往北角至寶琳每班次6分鐘，來往調景嶺至康城站每班次8分鐘。

港鐵稱，需要過海的乘客，可考慮轉乘荃灣綫或東鐵綫，並請乘客為行程預留充裕時間。另外，相關車站人流較多，為紓緩站內人流，車站正實施客流管理措施，車務控制中心亦因應實際情況安排空載列車接載乘客。

將軍澳綫受阻。（翁鈺輝攝）

因應港鐵將軍澳綫行車時間延誤，九巴現正按需求加強下列路線服務︰

往返將軍澳路線︰

98A [坑口（北）（將軍澳醫院）- 牛頭角站（循環線）]

296A [尚德 - 牛頭角站（循環線）]

東九龍、將軍澳過海路線︰

690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）]

690S [坑口（明德邨） ⇌ 中環（交易廣場）]

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。