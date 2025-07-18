葵涌雍雅軒冒煙︱消息：男童拼多多購煙霧彈　拔撞針致冒煙棄走廊

葵涌和宜合道雍雅軒昨晚（17日）冒濃煙，消防到場發現源頭為煙霧彈，警方爆炸品處理課到場發現3顆煙霧彈，並以涉嫌「管有爆炸品」拘捕一名13歲男童。消息指，男童較早前在內地網上購物平台「拼多多」以約92港元購入3粒手榴彈外型的煙霧彈，運送到香港後於集運站自取。昨晚男童將煙霧彈的保險撞針取出，致煙霧不斷湧出，男童隨即將它放出單位外走廊，驚動住戶報警。



在「拼多多」簡介，男童購入的煙霧彈標示為「仿真無毒煙霧道具裝備」。

消息指，男童較早前在內地網上購物平台「拼多多」以約92港元購入3粒手榴彈外型的煙霧彈，並運送到香港並於集運站自取。

EOD人員到場調查。(李家傑攝)

EOD人員將煙霧彈放入鐵盒內檢走。(李家傑攝)

本周四（17日）晚上10時30分，雍雅軒第二座有樓層走廊冒煙，懷疑有火警發生。近300名住客需要疏散。消防到場疏散濃煙，約20分鐘後發出停止動員訊息。事件中無人受傷。

消防和警方到場。（李家傑攝）

消防調查後，初步於現場發現3顆煙霧彈。事件驚動警方爆炸品處理課（EOD）人員趕至現場調查。及至凌晨2時左右，EOD人員將煙霧彈放入爆炸品專用的鐵盒內，檢走調查。

警方稱，一名13歲男童涉嫌「管有爆炸品」被捕，現正被扣留調查，案件由葵青警區重案組跟進。據知該煙彈在單位內突然冒煙，濃煙隨後攻出走廊。

警方爆炸品處理課到場調查。(李家傑攝)

消息指，該男童較早前在內地網上購物平台「拼多多」以約92港元購入3粒手榴彈外型的煙霧彈，運送到香港後於集運站自取。昨晚男童母親發現單位有濃煙，經了解證實兒子買了煙霧彈，更因為他將煙霧彈的保險撞針取出引致冒煙。

由於煙霧不斷湧出，男童將它放出單位外的走廊。惟煙霧充斥整座大廈，驚動一名住客報警。