傻媽流浪貓狗之家及RCAP遭偷相盜名籌款　警列詐騙籲捐款市民聯絡

動物組織「RCAP 拯救遺棄寵物中心」及「傻媽流浪貓狗之家」，近日遭不法份子假冒名義及盜用「毛孩」相片發帖籌款，兩組織報警求助。警方回覆查詢時表示，將案件列作「詐騙」處理，已要求該社交平台移除相關帖文，並呼籲曾因該等相片和帖文捐款的市民聯絡警方。



「傻媽流浪貓狗之家」表示，其毛孩手術後的圖片，被其他機構用於facebook發文籌款。（「傻媽流浪貓狗之家」facebook）

警方表示，昨日（17日）約11時接獲一機構職員報案，指有人在未經同意下，在網上一個社交平台使用其機構圖片，並發布帖文及偽造假網站，以爭取他人捐款，懷疑騙取金錢。警方經初步調查後，將案件列作「詐騙」處理，由邊界警區刑事調查隊第四隊跟進調查，暫未有人被捕。

警方續指，已要求該社交平台移除相關帖文，並呼籲曾因該等相片和帖文而作捐款及懷疑受騙的市民，致電3661-4036與邊界警區刑事調查隊第四隊聯絡。

「傻媽流浪貓狗之家」表示，其毛孩手術後的圖片，被其他機構用於facebook發文籌款。（「傻媽流浪貓狗之家」facebook）

「傻媽流浪貓狗之家」早前於facebook專頁發帖表示，其毛孩「菲菲」經歷截肢手術後的圖片，被其他機構用於facebook發文，並以「糧食得返5日，佢哋命懸一線」為題籌款，配以「絕望」、「無助」等字眼賺人熱淚。

組織澄清，菲菲一直由暫託姐姐照顧，所有醫療費用均為傻媽支付，治療過程亦由傻媽一直跟進，與該機構就毫無關係。而該機構帖文內的醫療單據，亦是他們在2024年10月21日為舍內緊急籌集醫療費用的單據。組織表示，已就懷疑盜用圖片籌款的事件報警。

「傻媽流浪貓狗之家」負責人廖小姐表示，據她了解，發出相關帖文的機構亦是被人盜用名稱行騙，亦得悉有其他動物組織受害。她呼籲已經捐贈善款至騙徒戶口的市民到警署備案，同時提醒有心人捐款前務必細心核對戶口資料，如戶口名稱及戶口號碼等。

而籌款組織名稱「RCAP 拯救遺棄寵物中心」，該組織證實其名義被人盜用，亦已經報警處理。員工黃小姐表示，「諗緊都諗唔明係咪行內人做定點，抑或純粹呃呃騙騙，而家只可報警，交由警方處理。」