2賊闖荃灣夾公仔舖　開櫃偷近百隻公仔　包括Labubu、Jellycat

夾公仔舖的機台，經常會放熱銷公仔作為戰利品，吸引客人一夾再夾，但同時也會招惹竊匪。荃灣麗城花園1期商場地下一間夾公仔地舖便發生失竊案，今午（19日）午4時44分，警方接獲該店員報案，指店內有夾公仔機遭人洗劫一空。經點算後，確認賊人共盜走95隻公仔，當中包括Labubu及Jellycat玩偶，價值3萬元。



荃灣麗城花園1期商場一夾公仔地舖職員報案，指店內夾公仔機洗掠。（王譯揚攝）

現場消息指，凌晨約5時許，閉路電視拍到兩名男賊人身影，賊人用「百合匙」打開夾公仔機櫃門，再大肆搶掠。現場所見，店內不少機台均有額外加鎖頭，加強保安，惟3部放在店門旁的夾公仔機只有機門本身的鎖，輕易便能用百合匙打開，結果成為賊人目標，現時已空空如也。

負責人李先生透露，自己有數間分店，涉案店舖開業約2個月。以往其他分店亦曾遭盜竊，但只是伸手入機偷取。而今次兩名賊人作案迅速，僅在5分鐘內清空3部夾公仔機，一隻不留。

警方表示，接獲42歲姓李負責人報案，發現上址有一批貨物不見了，懷疑被人盜去。人員接報到場，經初步點算，指上址有95隻共值約3萬元的玩偶不見了。經初步調查，案件列盜竊，交由荃灣警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕，警方正追緝在逃賊人。