颱風韋帕｜紅磡麵包車剷巴士站翻側釀2傷　現場上月同類奪命車禍

熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨0時20分改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），在惡劣天氣下，同日凌晨約2時13分，紅磡發生車禍。



貨車懷疑天雨路滑失控「自炒」，剷上一個巴士站，掃毀約10米長鐵欄，貨車繼而「打白鴿轉」翻側，車尾往尖沙咀方向。（陳永武攝）

貨車懷疑天雨路滑失控「自炒」，剷上一個巴士站，掃毀約10米長鐵欄，貨車繼而「打白鴿轉」翻側，車尾往尖沙咀方向。（陳永武攝）

一輛嘉頓麵包密斗貨車沿漆咸道北往尖沙咀方向行駛，駛至漆咸道北及平治街交界近佛光街天橋時，懷疑天雨路滑失控「自炒」，剷上上址一個巴士站，掃毀約10米長鐵欄，貨車繼而「打白鴿轉」翻側，車尾往尖沙咀方向。

巨響引來多人報警，跟車工人保持清醒，司機一度被困，兩人均受輕傷，隨後離開車廂，由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。

貨車懷疑天雨路滑失控「自炒」，剷上一個巴士站，掃毀約10米長鐵欄，貨車繼而「打白鴿轉」翻側，車尾往尖沙咀方向。（陳永武攝）

就現場所見，巴士站嚴重損毀，巴士站候車亭連同候車資訊牌、鐵欄等多項設施被撞毀，碎片散落一地，地面布滿玻璃碎、金屬斷件和油漬，多支欄杆嚴重扭曲變形，垃圾桶跌在路邊，貨車車頭損毀，包括泵把甩脫。

警方表示，今日（20日）凌晨2時13分，一輛貨車沿漆咸道北往尖沙咀方向行駛，當駛至漆咸道北及平治街交界時，懷疑失控撞向路邊一個巴士站及約12米長的鐵欄後翻側。警員接報到場，43歲黃姓男司機和49歲何姓男乘容分別雙腳和腰部受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。

▼▼6月17日上址發生奪命車禍▼▼

貨車失控剷上巴士站撞途人，釀成一死一傷，司機不顧而去。(資料圖片/陳永武攝)

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同年6月17日，上址發生奪命車禍，一輛中型密斗貨車駛至上址，剷上巴士站撞到兩名女途人，釀成一死一傷，司機事後不顧而去。涉事49歲印度裔司機Singh Manjit被控1項危險駕駛引致他人死亡、1項發生交通意外後沒有停車（有人受傷及造成損害）、1項發生有人受傷的意外後而沒有報案，以及1項在取消駕駛資格期間駕駛。

案件早前在九龍城裁判法院首次提堂，裁判官陳志輝應控方申請，將案件押後至9月11日再訊，被告准以一萬元現金保釋，保釋條件包括不得離港、須交出旅遊證件、要每星期三天到屯門警署報到，期間不得駕駛。