韋帕颱風．有片｜北角摩天大廈棚架倒塌一刻曝光　壓多輛車發巨響

颱風韋帕襲港，天文台於今日（20日）上午9時20分改發10號風球，預料本港今日日間天氣持續惡劣。受惡劣天氣影響，港島區有多幢大廈有棚架塌下或甩脫，社交平台更流傳北角摩天大廈外牆棚架倒塌一刻的片段，場面驚人。帖主直指:「哇，韋帕威力」。



一名北角街坊在住宅中拍到北角摩天大廈外牆大型棚架塌下的一刻，期間發出巨響，並壓著屋苑內的車輛，足見颱風威力驚人。有網民透過事件直指：「話無風嗰d（啲）人只係你好彩」、「係啲傻瓜先話個風唔勁」。

一名北角街坊在住戶中拍到摩天大廈大型棚架塌下的一刻，期間發出巨響，可見颱風威力驚人。（反斗星／車cam L（香港群組））

一名北角街坊在住戶中拍到摩天大廈大型棚架塌下的一刻，期間發出巨響，可見颱風威力驚人。（反斗星／車cam L（香港群組））

一名北角街坊在住戶中拍到摩天大廈大型棚架塌下的一刻，期間發出巨響，可見颱風威力驚人。（反斗星／車cam L（香港群組））

今晨（20日）北角區有多幢大廈棚架倒塌，天后廟道天寶大廈停車場的外圍棚架塌下，壓到對開的4條行車線，相關部門到場處理。現場消息指，圍棚逾100米長，近20米高，消防人員正清理現場的棚架。

現場消息指，圍棚逾100米長，近20米高，消防人員正清理現場的棚架。（黃學潤攝）

現場消息指，圍棚逾100米長，近20米高，消防人員正清理現場的棚架。（黃學潤攝）

受到惡劣天氣影響，北角天后廟道有大型棚架塌下。（Bosco Chu／馬路的事 (即時交通資訊台)）

▼7月20日星期日風暴消息▼