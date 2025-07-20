韋帕｜龍翔道近黃大仙站水浸　商場變水舞間　網民﹕又五百年一遇

韋帕颱風今日（20日）襲港，天文台於下午3時45分發出紅色暴雨警告信號，各區開始下暴雨，有網民在社交平台分享路面積水情況。下午4時15分，受水浸影響，龍翔道(來回方向)近黃大仙港鐵站的部份行車線曾封閉，上址交通繁忙。不少網民將水浸情況上傳至社交平台，形容「又五百年一遇呀」。



《香港01》記者下午4時許到現場視察，早前水浸的龍翔道，已開始水退。渠務署有工程車及工程人員在場戒備，已設置治水機械人在各個黑點，以應付積水情況。

龍翔道近黃大仙地鐵站水浸。(Simon Cheung)

另外，黃大仙中心北館1樓一間連鎖咖啡店對出中庭位置有天花漏水情況，儼如「水舞間」，商場放置大量大型垃圾箱接水，地面亦開始積水，職員加緊清理及在商戶門前堆放沙包。有職員指，由商場2樓開始滲水至1樓，停車場亦開始積水，正在檢查是何處入水，記者視察停車場則只見輕微積水，未算嚴重。

至於2樓一間連鎖中醫藥商店對出積水最為嚴重，有職員指是附近一條集水喉懷疑損毀，以致污水倒灌入商場。

黃大仙中心北館近黃大仙地鐵站出入口，有工作人員已放置了防水閘以防積水湧入商場。

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此外，下午約4時，在龍翔道天橋往觀塘方向近牛池灣對出有積水，車輛駛經時需要慢駛。另外，沙田坳道近聖母醫院，有大量黃泥水沿斜路向下流，旁邊有河道有水流急湍。而竹園邨巴士總站亦有水浸情況出現，停泊在車輛部分車胎已浸於水中。林錦公路(來回方向)近梧桐寨的全線亦因水浸而封閉。

另有讀者向《香港01》提供資料，指八鄉上村至羅屋村一帶路面有積水。

龍翔道天橋往觀塘方向近牛池灣對出有積水。（網民BB KWAN）

渠務署於社交平台指，天文台於今日下午3時45分發出紅色暴雨警告信號 、3時50分發出新界北部水浸特別報告，並且於下午4時10分改發8號東南烈風或暴風信號，隨後下午5時改發黃色暴雨警告信號 。

渠務署的緊急事故控制中心已於昨天晚上10時啟動。截至下午5時，署方現時有4宗確認的水浸報告，分別位於大埔林錦公路、黃大仙龍翔道（近黃大仙中心）、西貢清水灣道及大磡道。其中，黃大仙龍翔道（近黃大仙中心）已完成處理及消除水浸。現時，已派遣90隊緊急應變隊伍巡查及處理水浸個案。

為了應對極端天氣，渠務署今年4月指，以創意科技推出了多項措施，例如應用機械人協助執行檢測、清淤及排水工作。署方展示新引入4部排水機械人「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」和「小禹三號」。若4部同時運作，將可在短時間內抽乾一個標準泳池的水。

另新引入3部清淤機械人，名為「𢳂得滿」、「𢳂得快」和「𢳂得鳥」，它們特別適合在明渠、河道等位置進行遠距離的清淤，亦能在地下箱型暗渠內運作。另外加入團隊的尚有3部檢測機械人，名為「百變探哥」、「聲探」和「檢測機械狗」。