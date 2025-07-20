韋帕｜改發8號　大批乘客荃灣西站候車　有人由朝等到晚等11小時

颱風韋帕襲港，天文台於今日（20日）下午4時10分改發8號風球，預料本港今日日間天氣持續惡劣。受颱風影響，港鐵露天段列車一度暫停，並在改發8號後陸續恢復通車，惟需要先檢查露天路段及相關設備是否安全，預計需時2至3小時，約黃昏才完成有關工作。《香港01》記者下午4時許，直擊荃灣西站內情況，有大批乘客於月台席地而坐等候，或乾脆打地舖休息。



至傍晚6時半，屯馬綫恢復通車，荃灣西站月台候車的乘客成功登車。有受訪乘客指，由早上7時半開始已滯留站內，到他成功登車，共等候了整整11小時。



有大批乘客於月台席地而坐等候，或乾脆打地舖休息。（王譯揚攝）

有乘客在站內滯留11小時

任職保安的James，今早收工後於約7時半抵達荃灣西站，等候到傍晚。他苦笑道，「喺香港生活第一次要等咁耐地鐵，心情難以形容，但要樂觀啲。」同樣任職保安的黃小姐，今早8時收工，但因天氣問題，在控制室內滯留到傍晚約5時才離開。她本想乘地鐵前往錦上路，但獲職員通知需等待清理路軌上的垃圾雜物才可復駛。她於站內等候約10分鐘，正待廣播通知。

任職保安的James（左），在站內等候逾10小時。（王譯揚攝）

任職保安的黃小姐，今早8時收工，但因天氣問題，在控制室內滯留到傍晚約5點才離開。（王譯揚攝）

來自湖南的左小姐，來港旅遊三日，今日本想前往迪士尼遊玩，但樂園因天氣暫停開放，故改為前往位於屯門酒店，奈何列車暫未復駛，唯有坐下等待。

來自湖南的左小姐，來港旅遊三日，今日本想前往迪士尼遊玩。（王譯揚攝）

而在酒樓工作的余小姐，收工後本準備乘車返回屯門，列車服務尚未恢復，在荃灣西站已等候約15分鐘。雖然颱風來襲，酒樓生意一般但仍有顧客，亦無因颱風而加價。她亦指，今早搭乘西鐵上班時，因天氣影響而遲到，但當時風勢尚可，不算太大。

在乘客不滿等候時間長鼓譟

《香港01》記者在荃灣西站內不時聽到有滯留乘客，因等候時間長而鼓譟，更有人大聲吆喝職員「要等架？」。林小姐在站內等候約2小時，對港鐵未及時清理雜物感不滿，「你畀個答案我幾時清理好先？」由於大批乘客長時間滯留站內，港鐵不時有提供乾糧和水予乘客。

由於大批乘客長時間滯留站內，港鐵不時提供乾糧和水予乘客。（王譯揚攝）

港鐵早前表示，天文台已改發八號烈風或暴風信號，在確保安全情況下，港鐵工程人員正檢查露天路段及相關設施。團隊會盡快移除暴風帶來各種在路軌上的障礙物，以確保行車安全，並進行安全檢查。⁠

部分綫路如東鐵綫、屯馬綫、東涌綫及機場快綫因有較長的露天段 ，需要較長時間 。進行上述的清理和檢查工作，預計大約兩至三小時間，即大概黃昏較後時間逐步分階段恢復全線行車 。

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