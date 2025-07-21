颱風韋帕｜香港仔唐樓頂層狂風掃甩窗 單位木門見窿木條散落梯間
撰文：凌逸德
出版：更新：
颱風韋帕襲港，天文台昨日（20日）繼前年蘇拉後再度發出10號風球。香港仔多處受颱風影響，洛陽街生果檔吹甩鐵閘，一街之隔的西安街，有唐樓頂層更被掃甩一排窗戶。
《香港01》今早到香港仔了解，生果檔已經恢復營業，擺放整齊，懷疑受損的鐵閘置於一旁。至於西安街唐樓頂樓單位重門深鎖，已被收購空置，木門疑被風部分吹毀，梯間遺有木條。
現場所見，西安街4號唐樓樓高5層，頂層起以下三層都無人居住，似被收購空置。其中頂樓一列約20扇窗，疑被狂風一掃而空。
被強風吹飛鐵閘的洛陽街生果檔已經恢復營運，擺放整齊，懷疑受損的鐵閘置於一旁。
↓↓↓7月20日香港仔西安街唐樓頂層狂風掃甩窗↓↓↓
↓↓↓7月20日香港仔洛陽街一個生果檔鐵閘飛脫↓↓↓
▼7月20日星期日颱風韋帕吹襲市況▼
+19
韋帕颱風．有片｜北角摩天大廈棚架倒塌一刻曝光 壓多輛車發巨響韋帕颱風．有片｜香港仔生果檔鐵閘風中搖擺 終被吹甩掉落行人路韋帕颱風｜新田公路的士遭塌樹壓爛車尾 司機風雨中檢查車輛韋帕颱風．有片｜ 天水圍刮強風 發泡膠箱滿天飛 散落輕鐵路軌韋帕颱風｜小瀝源停車場巨樹塌下壓3車 網民﹕咁大棵樹根系好淺