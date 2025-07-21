颱風韋帕｜香港仔唐樓頂層狂風掃甩窗　單位木門見窿木條散落梯間

颱風韋帕襲港，天文台昨日（20日）繼前年蘇拉後再度發出10號風球。香港仔多處受颱風影響，洛陽街生果檔吹甩鐵閘，一街之隔的西安街，有唐樓頂層更被掃甩一排窗戶。



《香港01》今早到香港仔了解，生果檔已經恢復營業，擺放整齊，懷疑受損的鐵閘置於一旁。至於西安街唐樓頂樓單位重門深鎖，已被收購空置，木門疑被風部分吹毀，梯間遺有木條。



西安街唐樓頂樓單位重門深鎖，杳無人煙料已被收購空置，木門疑被風部分吹毀，梯間遺有木條。（馬耀文攝）

現場所見，西安街4號唐樓樓高5層，頂層起以下三層都無人居住，似被收購空置。其中頂樓一列約20扇窗，疑被狂風一掃而空。

被強風吹飛鐵閘的洛陽街生果檔已經恢復營運，擺放整齊，懷疑受損的鐵閘置於一旁。

↓↓↓7月20日香港仔西安街唐樓頂層狂風掃甩窗↓↓↓



網上圖片可見，大廈頂樓的有約20扇疑被狂風一掃而空，不知所蹤，一旁有窗戶仍搖搖欲墜。（FB 南區之友^o^/Teddy Li）

網上圖片可見，大廈頂樓的有約20扇疑被狂風一掃而空，不知所蹤，一旁有窗戶仍搖搖欲墜。（FB 南區之友^o^/Teddy Li）

網上圖片可見，大廈頂樓的有約20扇疑被狂風一掃而空，原來被吹進屋內。（FB 南區之友^o^/George Wong）

有警員到場調查。（FB 南區之友^o^/Teddy Li）

地圖街景顯示，上址大廈頂樓先前完好無損。（google maps截圖）

↓↓↓7月20日香港仔洛陽街一個生果檔鐵閘飛脫↓↓↓



今（20日）早10時許，網上流傳一段短片，拍下香港仔洛陽街一個生果檔鐵閘飛脫一刻。（Benho7599）

▼7月20日星期日颱風韋帕吹襲市況▼

發展局表示截至晚上8時，1823電話中心及消防處分別接獲286宗及425宗塌樹報告。（黃學潤攝）