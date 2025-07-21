有片｜港鐵職員持液體噴雀惹眾怒　港鐵：用植物成分噴霧防鳥停留

保育團體「香港救援鳩鴿及雀鳥」上周六（19日）在社交網站Facebook發布一則題為「坑口固固 • 何去何從？」的帖文及影片，可見片中一名身穿港鐵制服的男子手持噴壺，向坑口站B出口對開聚集的粉鳥噴不明液體至少20次，疑為驅趕佇足休息的鳥群，引起網民眾怒。



港鐵今日（21日）回覆《香港01》查詢指，片中位置屬港鐵公司管理，該位置不時收到乘客及居民反映有雀鳥聚集。為保持車站範圍衞生及整潔，近日車站曾試行以採用植物成分的噴霧，噴灑該位置的花圃、石壆及扶手等地方，以避免雀鳥停留。



一名身穿港鐵制服的男子手持噴壺，向坑口站B出口對開聚集的雀鳥噴不明液體至少20次，疑為驅趕佇足休息的鳥群。（FB「香港救援鳩鴿及雀鳥」影片截圖）

根據上傳影片，可見坑口站B出口的花槽及欄杆位置有大量雀鳥駐足。一名身穿港鐵制服的男子手持噴壺徐徐步近，先向花槽邊噴約10次；再橫掃欄杆，有雀鳥見狀飛走避開。男子再將目標轉向旁邊一隻雀鳥的頭部噴約10次，見其不為所動，男子再噴欄杆約8次，影片就此結束。

團體在帖中形容「固固」（即斑鳩）為坑口的舊街坊，亦是社區一分子，惟可容身之地越發狹小。除片中噴灑不明液體的男子，團體亦上載圖片指有長櫈底被紅磚封死，令雀鳥無處歇腳，慨嘆：「人同動物真係唔可以共存？難道鴿仔只係一堆『數字』，出世就注定要被消滅？」

不少網民批評片中男子行徑惡劣，斥其「不知所謂」、「喪盡天良的人渣！會有報應！」，又呼籲報警，「如果唔係水嘅話可以報警嗎？虐待動物！」、「雀仔應受保護，係咪可以報警？」；亦有網民慨嘆雀鳥生存不易，「封凳底真係好惡毒。凳底唔滋擾人，用水喉一沖就得。咁都唔放過。猛太陽同落雨避難都無地方。到底賤到咩程度先諗得出呢D野（啲嘢）？ 小人滿街，鴿鴿小心D（啲）。」

港鐵回覆《香港01》查詢指，片中位置為坑口站B出入口範圍，屬港鐵公司管理。該位置不時收到乘客及居民反映有雀鳥聚集，影片拍攝的情況，相信是近日車站曾試行以採用植物成分的噴霧，噴灑該位置的花圃、石壆及扶手等地方，以避免雀鳥停留。車站會繼續探討不同措施及檢視成效。

港鐵稱，為保持車站範圍衞生及整潔，車站一直與相關部門就該處懷疑有非法餵飼野鳥的情況保持溝通，及採取不同措施減少雀鳥聚集。車站亦有張貼告示提醒市民不要餵飼雀鳥，並安排人員巡邏。