內地婦收秘魯幣「人情」偕妹銀行兌換　職員揭偽鈔印「渣打」報警

旺角一日內發生兩宗懷疑使用假鈔案。今日（21日）下午1時50分，一對內地母女於旺角道50號一銀行，欲存入56張美元偽鈔被捕。至下午3時45分，警方再接獲彌敦道617號一間銀行職員報案，指2名女子攜帶一張面值500元秘魯太陽幣，欲兌換成港幣，但懷疑屬假鈔。警方到場調查後，以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕兩名同姓黃的女子，案件交由旺角警區刑事調查第一隊跟進。



據悉，兩名被捕人為姊妹，74歲黃姊為內地人，持雙程證；62歲黃妹則持香港身份證。消息稱，黃姊因孫女於鄉下出嫁，同鄉向其送贈印有「香港渣打銀行」的面值500元秘魯太陽幣作「人情」。黃姊遂趁訪港，偕同妹妹到渣打銀行，由黃妹到櫃枱詢問職員可否將紙幣兌換為港幣，惟職員拿入辦公室檢查後，懷疑紙幣屬假鈔，隨即報案。



一對姊妹攜帶一張面值500元秘魯太陽紙幣，到渣打銀行欲兌換成港幣，職員懷疑屬假鈔，報警求助。（林振華攝）

上圖為面值500元的秘魯太陽紙幣真幣。（示意圖/網上圖片）

警方接報到場調查。（林子明攝）

警方接報到場調查。（林子明攝）

澳門去年揭同類案 司警拘一內地男

翻查資料，澳門亦曾發生行使假秘魯幣案。去年8月24日，澳門司警接獲一娛樂場舉報，指有人在娛樂場帳房行使偽鈔。司警表示，涉案內地男子於當日凌晨，獨自前往娛樂場並出示14張鈔票，要求兌換成1.4萬港元籌碼，惟帳房職員經檢查後，發現該批鈔票全為面值1,000元的秘魯幣，並非流通港元，故報警求助。

澳門經濟罪案調查處跟進調查並經刑事技術廳鑑定，證實14張涉案鈔票全為已停用的秘魯幣，其中央位置被打印上「香港匯豐銀行」及「港幣壹仟圓」字樣，屬偽造貨幣。司警隨後以「將假貨幣轉手罪」，將涉案內地男子移送檢察院偵辦。