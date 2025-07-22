有汗出無糧出︱小西灣健康中心地盤工人追薪60萬　控三判無理解僱

小西灣健康中心及社會福利設施大樓地盤爆出欠薪風波。今日（22日）下午，約10名負責幕牆的三判工人在地盤聚集，並高舉「有汗出無糧出」橫額，又將橫額掛在水馬及天橋當眼處。



工人指控所屬的三判公司，上月突無理解僱12名工人，卻沒有支付代通知金及6月薪金，合共約60萬元；工人更指按管工「指示」提早收工 反被指「早退」要求賠錢。事件驚動警方及勞工處，據悉大判「中國水利」代繳6月薪金，工會協助繼續追討其餘欠款。



工人高舉「有汗出無糧出」橫額，又張貼在水馬及天橋當眼處。（陳浩然攝）

工人：按管工指示提早收工 反被指早退追錢

其中一名被拖糧的工人謝先生指，他們合共12名工人，負責上址地盤的幕牆工作，開工已8至10個月。他指，過往常被拖久薪金 ，直至上月7日，無通知下突然被即時解僱，「叫我哋即刻執嘢走，冇出過代通知金，連埋假期。」

一眾工人今午曾到勞工處與資方磋商，惟對方反指工人過去數月有早退情況，反要求工人先賠償多付的薪水。謝先生指，合約上列明上班時間為早上8時至下午6時，卻在過去數月，被管工「指示」在下午5時15分「打卡」下班。工人大感無奈，追薪不果反被倒扣，「佢哋話要追返我哋幾個月早退嘅人工！」

香港建造業總工會副理事長趙建強到場協助。（陳浩然攝）

現場可見，追薪秩序大致平靜，下午4時許有多名警員趕抵了解。警方暫將案件列作「勞工糾紛」處理，香港建造業總工會亦派員到場協助。

該會副理事長趙建強表示，上址為政府工程，因此設有勞資關係員，得悉大判已準時支薪「打咗票」，並無拖欠。惟三判多次推搪「 （工人）休息時間搵你，你出糧又拖拖拖」。

工人高舉「有汗出無糧出」橫額，又張貼在水馬及天橋當眼處。（陳浩然攝）

消息指，大判「中國水利」代為發放6月薪酬，惟代通知金及公眾假期賠償，則有待工會協助追討。《香港01》正向勞工署及中國水利電力對外有限公司查詢事件。

根據中國水利電力對外有限公司官網顯示，於去年7月11日，他們承建的香港小西灣健康中心及社會福利大樓計畫，已順利封頂，工程從2021年開始。

根據工人提供的合約，列明終止僱傭合約應給予工人1個月通知。（陳浩然攝）

工人到場拉起橫額追薪。（讀者提供）