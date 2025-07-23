18歲郭靄筠失蹤｜民安隊在獅子山尋獲事主遺體　由飛行服務隊吊走

18歲少女郭靄筠（Daisy），上周一（14日）在樂富最後露面後失蹤，至今踏入第9日，家人報警及在社交平台發帖求助。警方調查後發現，郭靄筠曾往獅子山方向，搜索隊伍昨日（22日）起集中登山搜索。今早（23日）搜索行動繼續，警方、民安隊及消防出動登山。中午12時半，民安隊在懸崖尋獲一名女子，隨後證實為失蹤少女郭靄筠，並已告身亡，遺體最後由政府飛行服務隊直升機吊走，再轉送上黑箱車送往殮房。



死者的物品由人員帶落山。（梁偉權攝）

消防處表示，於7月22日（星期二）晚上6時58分接獲報告，指一名年約18歲的女子自7月14日起失蹤，最後出現的地點為7月14日下午3時40分在獅子山公園，懷疑她登上獅子山。消防處聯同警方及民安隊隨即展開聯合搜救行動。

在今日（23日）中午12時24分，由民安隊在獅子山頂附近山邊尋獲該名失蹤女子。經救護員檢驗後，證實事主明顯死亡，其後事主遺體由飛行服務隊轉送至飛行服務隊啟德分部，再轉送上一輛黑箱車。

消防處續稱，在是次行動中合共出動24輛消防及救護車，並動用83名消防及救護人員，當中包括攀山拯救專隊、搜索犬及無人機。

事主遺體由飛行服務隊直升機吊走。（梁偉權攝）

事主遺體由飛行服務隊轉送至飛行服務隊啟德分部，再轉送上一輛黑箱車。（梁偉權攝）

今日（23日）早上救援人員登獅子山搜尋。（蘇樂瑤攝）

今日（23日）早上，救援人員在獅子山郊野公園集合，再次登山找尋失蹤少女郭靄筠。（馬耀文攝）

救援人員在場商討搜索路線。（蘇樂瑤攝）

+ 5

救援人員登獅子山搜索失蹤少女。（馬耀文攝）

救援人員登獅子山搜索失蹤少女。（馬耀文攝）

凌晨時分，民間搜索隊「香港守望者服務團」曾摸黑登獅子山找尋。負責人鄭先生稱，隊員上到獅背，再行到獅尾，見到有物品攝在懸崖，因為濕滑沒有落去，已將資料給消防處參考。據了解，消防處將出動無人機協助。