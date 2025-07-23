17歲少女吳佩姍赴廣西後失蹤　消息：已尋回身在中國駐柬埔寨使館

持有香港居民身份證的17歲少女吳佩姍，本月初前往廣西自治區北海市遊玩後失蹤，其手機最後定位於柬埔寨，其父懸賞5,000美元（折合約3.9萬港元）尋人。消息指，吳佩姍已被尋回，正身在中國駐柬埔寨大使館，目前安全。



失蹤17歲少女吳佩姍。（瀟湘晨報）

據內地傳媒報道，吳佩姍7月1日與朋友一起從廣東省汕尾市海豐縣出發，前往廣西自治區北海市遊玩。其父向內地傳媒表時，他與妻子曾於7月5日致電吳佩姍，當時吳女「還跟我們撒謊，說在深圳玩」，其後經家人不斷追問，始承認自己在廣西北海。至7月9日，吳佩姍的友人通知吳母，指吳佩姍已失聯兩日。

失蹤少女吳佩姍的香港身份證。（瀟湘晨報）

據吳父提供予內地傳媒的資料，吳佩姍手機於7月7日最後定位在柬埔寨柴楨（Krong Svay Rieng），鄰近越南邊境。報道指，家屬多次聯絡吳佩姍不果後，其父母分別在香港及廣東海豐報警，亦透過東南亞社交平台發布懸賞公告，願以5,000美元（約3.9萬港元）換取女兒在柬具體位置線索。

報道稱，曾有人於7月13日聯絡吳父，指吳佩姍在柬埔寨拜林園區出現，但其父「找了兩個保鏢」前往尋人不果。

失蹤少女吳佩姍的手機最後定位於柬埔寨。（瀟湘晨報）

至今晚（7月23日），消息指，吳佩姍已被尋回，正身在中國駐柬埔寨大使館，目前安全。