長實安達臣道首置盤　貨斗吊載工人拆棚惹憂慮　工會斥欠安全意識

去年曾因缺少鋼筋而被勒令停工，並捲入貪污案的長實安達臣道「港人首置盤」地盤，近日因施工是否合乎職安惹起市民關注。《香港01》接獲讀者報料，指周三（23日）發現該地盤以吊臂機，吊運載着工人的貨斗「升上20層樓高」，處理損毀的棚架。《香港01》記者到場了解，亦見到有工人被貨斗吊到高處拆除棚架。部分工人身上有安全帶，但未能確定有否正確佩戴；部分被吊起的工人亦沒有佩戴頭盔。



香港建造業總工會理事長周思傑斥有關做法「完全無法無天、直情係收買人命」，指出相關做法違規，批評現場的工人、管工、吊運員、信號員及安全主任，均沒有意識防止如此危險的違規操作，並指已將事件通知勞工處及建造業議會跟進。勞工處回覆查詢表示已知悉事件，正跟進調查。



長實周四則否認拆棚工序涉違規，指做法符合香港法例，又指進行有關工序時有勞工處人員在場，並無對操作提出異議。



長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚。（梁偉權攝）

據讀者黃先生表示，他在周三下午2時許，發現長實安達臣道首置盤地盤，直接用吊臂機吊起貨斗，將工人升上高處。《香港01》記者於下午4時許到場，見到地盤頂部的部分棚架損毀，向外傾側，一輛重型吊機從地面升起吊臂，多次吊起載有工人的貨斗，將工人送到高空，拆除損毀的棚架。貨斗「牆身」高度僅及腰，工人工作期間不時從貨斗探身，亦有工人坐在貨斗邊緣、雙腳懸空伸出貨斗外。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚，部分工人沒有佩戴安全帽，更一度雙腳懸空坐在貨斗邊緣。（梁偉權攝）

現場可見，只有部分登上貨斗的工人有戴上頭盔；亦見到部分工人身上有安全帶，但無法確定有否扣好，或有否繫上獨立救生繩。至傍晚6時許，相關情況仍然持續，亦有工人爬到棚架上工作。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚，貨斗「牆身」高度只到工人腰間，工人一度彎腰傾前，上半身伸出貨斗外。（梁偉權攝）

香港建造業總工會理事長周思傑看過現場照片，斥以貨斗吊運工人的做法屬嚴重違規，「完全無法無天」，指出用貨斗載人是非常危險，因貨斗升高後可能會有搖擺等情況，「根本就唔容許佢載人」。他從照片見到地盤部分棚架鬆脫，懷疑可能有人「貪方便」，吊起貨斗並運載工人到高處拆棚。惟部分工人沒有戴上安全帽，在貨斗上亦懷疑未繫上獨立救生繩，「直情係收買人命」。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚，只有部分工人戴上安全帽。（梁偉權攝）

周思傑強調，除非使用合規可載人的吊船，否則地盤工作「永遠唔會用吊運工具去吊啲工人」；今次發現地盤以貨斗吊運人員，除了工人認識不足，將自己置身於危險下，「管工、吊運員、信號員、安全主任全部無意識」。他指今時今日的地盤人員，應該「好有意識」不容許以貨斗載人的情況發生，雖然工人可能處於較被動位置，「有人叫佢先咁做」，但負責監督的管工或安全主任，亦有責任阻止吊運工作出現非法情況。惟今次發現這種情況，顯示「地盤監管好有問題」。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚，當中有人並未戴上安全帽。另外亦有工人站於棚架上工作（梁偉權攝）

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘則估計，涉事棚架或因打風後有損毀，不宜再讓人攀爬，因而要用較「特別」的方式拆棚。但他強調不論用什麼方法，都要遵守法例要求，而貨斗並非合規格的工作平台，「直接用貨斗（吊人）當然唔得」。他又稱，若棚架損毀嚴重至無法「救棚」，就有可能要圍封棚架下方，確保無人進入相關範圍，然後綁穩竹枝，再將棚架逐少鋸斷，讓竹枝或要拆除的部分跌落圍封範圍，或以工具吊回地面，因為施工要考慮工人安全，「若連擺個人上去都有難度、有危險的話，寧願嗰件嘢跌落去安全無人嘅地方，好過搵個工人冒險上去拆」。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚。（梁偉權攝）

就今次長實安達臣道首置盤涉嫌違規以貨斗吊運工人，周思傑表示，他會通知勞工處及建造業議會跟進和調查，亦會聯絡涉事地盤了解情況。他又指，明日本身已透過工聯會安排，與勞工處處長會面討論外勞及失業問題，他屆時會「當面問下」對方，勞工處在執法或巡查方面是否足夠，以及安全培訓的情況等。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚。（梁偉權攝）

周思傑又指出，工人亦是專業人士，如遇到這類危險情況，應立即拒絕，「條命係自己嘅，你出嚟打工啫，唔係搵條命去搏吖嘛」，不應心存僥倖或認為相關做法是安全。他呼籲工人，如有管工或管理人員要求他們做一些明顯違反勞工法例、危害安全的工作，應立即舉報。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚。（梁偉權攝）

長實否認違規操作 現場情況受限按例用吊斗載人拆棚

不過，長實發言人周四（7月24日）否認有關棚架拆卸工作屬違規操作，指合乎香港法例第 59J 章《工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例》18B(1c)之規定； 颱風吹襲後，安達臣道地盤部分棚架因損毀而急需拆卸，由於現場情況不可用建築工地升降機、塔式工作平台或使用懸吊式棚架施工，因此按上述條例採用吊斗進行相關工作；進行拆卸工序時使用之工具乃合符上述條例規定之 900 毫米深吊斗；工人進入吊斗工作時，均經地面工作人員確認已各自佩戴安全帽及使用獨立救生繩；於昨天進行相關工序期間，勞工處亦有人員在場，並沒有對操作提出異議； 當棚架拆卸工程完成後，屋宇署曾向地盤之項目結構工程師了解情況，之後沒有提出後續跟進。

棚業工會指吊載人做法正規 惟垃圾斗不適合高空作業

港九搭棚同敬工會理事長何炳德則向《香港01》表示，拆除危險棚架時，採用吊運載人的鐵斗至高空工作是業界正規且安全的做法，但安達臣道工人執行時問題多多，包括誤用了不合標準的貨斗，又沒有做足戴安全帽、用獨立救生繩等安全措施。他提出﹕

1. 工人誤用了原本用於運載工料及雜物的「貨斗」（又稱垃圾斗）載人，該貨斗的欄身高度不足1150毫米，不適合工人在高空作業；

2. 沒有配戴安全帽；

3. 沒有使用雙尾繩；

4. 沒有使用兩條獨立救生繩，僅用鐵鏈直接繫在身體；

5. 工人站立在貨斗上工作，險象環生。