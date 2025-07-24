有片｜元朗男落小巴遭單車撞倒致三處骨裂　警拘50歲單車男涉三罪

元朗青山公路潭尾段上周三（16日）一名24歲男子落小巴時，被一輛單車撞倒，導致三處骨裂，惟單車手卻不顧而去。傷者母親周二（22日）在社交平台發文尋找肇事單車手。警方經調查後，今日（24日）拘捕一名50歲姓區本地男子，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報警」。被捕人現正被扣留調查。



警方於7月16日接獲一名25歲姓黃男子的家人報案，指該名男子在青山公路—潭尾段一小巴站下車後懷疑被一輛單車從後撞倒。該輛單車其後逃去。新界北總區交通部交通意外調查隊人員接報到場，該名男子手及肩部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

警員經進一步調查後確認懷疑涉案人的身分，今日（24日）拘捕一名姓區50歲本地男子，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報警」。該名被捕人現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎，一經定罪，最高可判處罰款2000元或監禁3個月。

據發文者指，其兒子在下竹園村的神愛護老院門口落小巴。（Vivian Fan片段截圖）

傷者母親在Facebook詳述事發經過。她指，兒子於7月16日下午乘坐來往上水至元朗的17號線紅Van回家，於下午約5時50分，兒子在下竹園村的神愛護老院門口下車。豈料兒子剛踏出小巴，即遭一輛由小巴後方直衝上來、飛馳中的單車撞到。

傷者母親根據閉路電視片段形容，該名單車手車速極快，「根本無想過將車減速，有理懷疑這人以為自己可以快過架小巴」。她指兒子根本未及反應，已被撞倒地上。兒子回過神來後，只聽到單車手大罵紅Van司機，隨後不顧而去。