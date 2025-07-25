警東九龍總區交通部「放蛇」緝獲兩「白牌車」　拘兩名男司機

警方東九龍總區交通部於今日（25日）進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。人員於將軍澳及牛頭角喬裝乘客，成功截獲兩輛非法載客取酬的七人車及私家車，兩名分別46及52歲的男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案車輛亦被扣查作進一步檢驗。



東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊主管何健邦督察。（蘇樂瑤攝）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察何健邦呼籲市民，出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證而非法載客取酬，其第三者保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

兩名被捕男子報稱職業司機。根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款10,000元及監禁6個月，再干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。

警方截獲兩部白牌車。（翁鈺輝攝）

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。