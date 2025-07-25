海關截韓國抵港包裹搗紅磡「住家式」美容院　拘2人檢249支美容針

海關上周三（16日）截查一件由韓國抵港、報稱為護膚乳液的包裹，發現內藏20支懷疑受管制的美容針劑，展開監控遞送行動後，再於紅磡一住宅單位檢獲229支成份不同的美容針劑，貨品共值約7.6萬元；45歲女收件人及負責簽收的20歲青年被捕。



關員發現涉案單位設有恆溫儲物櫃、皮下注射的美容儀器、照明燈及床褥等，懷疑有人經營「住家式」美容院。海關檢獲的美容針劑，部份含有懷疑第一部毒藥，有關藥物已交由政府化驗所和衛生署化驗，署方提醒市民切勿注射來源不明的針劑。



海關檢獲多支成份不同的美容針劑，總值約7.6萬元。（蔡正邦攝）

香港海關經過風險管理及情報分析，揀選一件由韓國抵港，報稱為護膚乳液的貨品檢查。上周三（16日），深圳灣貨物組人員對該貨物進行X光檢查，發現貨物影像有可疑。人員隨即打開紙盒包裝，發現有一個白色發泡膠箱，內藏20支懷疑受管制美容針劑，估計市值17,400元。海關仔細核對報關檔案及包裝上的資料，發現該快遞包裹由一個韓國商用地址，寄去香港紅磡一個住宅地址，列有收貨人資料。

跨境橋岸科深圳灣貨物組高級督察王祐天指，有關貨物屬進口未列艙單貨物及未持有進口許可證的禁運物品，且該批美容針劑的數量，明顯超出合理的自用範圍，包裹內亦沒有任何注射工具。 因此，海關懷疑涉案美容針劑可能是為商業用途，隨即將案件交由有組織罪案調查科作出跟進。

海關進行監控遞送行動，成功在收貨地址拘捕一名簽收包裹的20歲青年，並在單位內拘捕包裹收件人，她是一名45歲的女子，兩人分別報稱無業及銷售員。

關員搜查單位後，再檢獲229支成份不同的懷疑受管制美容針劑，部份含有懷疑第一部毒藥，單位內的貨物總值約5.9萬元。 海關正循違反《進出口條例》和《藥劑業及毒藥條例》方向調查案件，兩名被捕男女獲准保釋候查。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任郭俊廷（左一），跨境橋岸科深圳灣貨物組高級督察王祐天（左二）及衛生署私營醫療機構規管辦公室牌照科高級醫生羅育龍醫生（左三）交代案件。（蔡正邦攝）

有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任郭俊廷指，案中大部分檢獲的美容針劑放在單位內一個分間房間，房內除設有一個專儲存美容針劑的恆溫儲物櫃，亦設有進行皮下注射的美容儀器及相關裝置，例如美容用的照明燈及床褥等。 海關亦在房內的儲物櫃，發現大量未開封的針咀、針筒、即棄手套及棉花球等。

一件由韓國抵港，報稱為護膚乳液的包裹，內藏20支懷疑受管制的美容針劑。（蔡正邦攝）

海關將調查涉案人士有否觸犯其他和進行醫學美容注射程式有關的條例，例如在未經註冊下，從事外科或內科執業的。海關亦會繼續追查涉案藥物的來源，不排除有其他人被捕，亦會安排將檢獲的藥物，交由政府化驗所和衛生署化驗及核實，以確認該批藥物是否受相關條例所規管的。海關會繼續保持與衞生署緊密合作，尋求專業支援，有需要時向涉案人士加控其他罪名。

海關提醒市民，輸入藥劑製品是需要向衞生署申請相關的入口許可證，市民切勿隨便在外地購入藥劑製品輸入香港，以免觸犯法例。 市民亦都需要留意部分美容產品是屬於處方藥物，例如肉毒桿菌毒素，有關類型的藥物需要由本地註冊的醫生處方和供應，又或在持有醫生有效處方之下到藥房購買。

海關亦會繼續追查涉案藥物的來源，不排除有其他人被捕。（蔡正邦攝）

衞生署指，注射程式必須由本地註冊的醫生施行，市民為保障自己的健康和安全，應瞭解進行注射的醫生的全名，有懷疑時可以查閱香港醫務委員會註冊醫生的名單，亦可以查詢他們的專業資格和相關資歷。

衛生署私營醫療機構規管辦公室牌照科高級醫生羅育龍醫生指，來源不明的針劑可能會侵襲其他雜質，其效果和安全性均得不到保障，市民千萬不要注射，如果接受注射程序後出現不適，應盡快尋找醫護專業人員的意見。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反上述條例的活動。