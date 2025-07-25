24人申貸款被呃近$750萬保證金　男子認假扮律師詐騙等5罪囚36月

一個詐騙集團涉於2020年假冒銀行和律師樓，訛稱可提供低息貸款，騙取24名申請人合共接近750萬元的「保證金」。警方經調查後拘捕一名假扮律師的男子、以及12名收取騙款的傀儡戶口持有人。該名「假律師」今日（25日）於區域法院，承認4項「詐騙」罪及一項「企圖詐騙」罪，被判監36個月。



商業罪案調查科訛騙組高級督察陸鴻基交代案情。（警方提供）

警方於2020年接獲24名市民報案，指在申請貸款時受騙。商業罪案調查科經調查發現，有詐騙集團假冒銀行職員致電市民，聲稱可提供超低息貸款。受害人表示有意借錢後，騙徒會轉介他們到同樣由詐騙集團成員運作的假律師樓辦手續，其間會有騙徒假冒律師，要求受害人交出保證金，並安排受害人簽署假借貸文件。惟受害人繳付保證金後未能取得貸款，24人合共損失約747萬元。

警方經深入調查後，鎖定其中一間懷疑假律師樓，於2021年2月拘捕一名案發時28歲的姓于男子，他當時正假冒律師，向一名市民收取保證金。行動中，另有12名收取騙款的傀儡戶口持有人被捕。

警方經進一步調查及索取律政司意見後，於2024年落案控告于男4項「詐騙」罪及一項「企圖詐騙」罪。他今日在區域法院承認所有控罪，被判囚36個月。

商業罪案調查科訛騙組高級督察陸鴻基交代案情。（警方提供）

警方呼籲市民，如收到自稱銀行職員來電或即時訊息，應主動向銀行核實對方身份及聯絡電話真偽；並強調銀行職員絕不會轉介顧客到非銀行分行地方，如律師樓或其他財務公司，辦理借貸手續或簽署文件，亦不會要求市民就申請提交保證金。

警方重申，詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。