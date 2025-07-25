海關新蒲崗搗兩工廈煙倉拘20歲男　檢$520萬私煙及另類吸煙產品

海關自7月初起，在全港各區展開代號「迅雷」的執法行動，打擊電話訂購私煙活動，包括私煙儲存倉庫、零售黑點及街頭販賣。關員昨日（24日）在新蒲崗，搗破兩個懷疑私煙及另類吸煙產品儲存倉庫，共檢獲約65萬支懷疑私煙、及約72萬支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約520萬元，私煙應課稅值約215萬元，並拘捕一名涉案男子。



關員昨午在新蒲崗六合街一座工業大廈內，截查一名可疑男子，於其手推車上，檢獲約1萬支懷疑另類吸煙產品，遂拘捕該名報稱建築工人的20歲男子。其後，海關人員押解他到該工廈內的兩個單位搜查，再檢獲約65萬支懷疑私煙及約71萬支懷疑另類吸煙產品。

海關在新蒲崗搗破兩個懷疑私煙及另類吸煙產品儲存倉庫，共檢獲約65萬支懷疑私煙，及約72萬支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約520萬元，私煙應課稅值約215萬元。（海關提供）

經初步調查，海關相信檢獲的私煙及另類吸煙產品，主要以電話訂購方式供應東九龍一帶。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。