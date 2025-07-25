元朗菜刀劈車｜在逃男疑有精神病　曾與前妻爭執　警安排暫時搬離

元朗今午（25日）有一名男子持刀狂劈一輛七人車，事後逃去無蹤，幸無釀傷亡。警方在場檢獲一把菜刀，並將案件列作「刑事毀壞」處理，惟疑犯仍未落網。



案件更多內情曝光，消息稱，警方初步追查後，初步鎖定一名44歲疑犯，據悉他有精神病紀錄和吸毒惡習，事前不久在流業街同心村附近與前妻爭執，當時一輛私家車停在附近，疑犯突然拍打該車車窗，司機因不認識對方，立即開車離開。詎料途至福康街候燈時，該男子又再出現，亮刀劈車，最終逃去。警方仍在追緝涉案男子，並已尋獲疑犯前妻了解，安排她暫時搬離住所，以保安全。



元朗一名男子持刀劈向七人車後逃去。（Soso Chan／車cam L（香港群組））

據早前網上流傳的事發片段可見，一名身穿黃色上衣的男子，揮刀劈向一輛中港車牌七人車車身，發出一下響聲，而七人車則驅車離去。男子追出大馬路燈位，再次劈車，惟未有成功破壞車窗，唯有丟掉刀具；七人車成功脫險。

目擊者向《香港01》表示，初時車門未關，黃衣男欲斬向車上男子，幸未有得逞，其後七人車成功關上車門，並沿元朗大馬路離開。黃衣男子則向另一方向逃去，沿福康街離開。

元朗一名男子持刀劈向七人車後逃去。（讀者提供）

警方經初步調查後相信，事發時52歲姓馮男子，駕七人車駛到流業街後停車，疑犯突上前用手拍打車身。馮男開車駛至福康街時，疑犯再用刀劈向車身數次，隨後棄刀逃去。警方在一垃圾桶檢獲一把菜刀，懷疑與案有關。案件列作「刑事毀壞」，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進。