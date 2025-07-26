難抵$5萬報酬引誘　34歲男曼谷攜$300萬大麻花抵港　遭海關拘捕

海關透過與警方的情報交流及根據風險評估，昨日（25日）在香港國際機場，揀選一名由泰國曼谷飛抵香港的本地男子進行清關檢查，發現其寄艙行李箱X光影像有可疑。關員打開行李箱後，除衣物和零食外，還發現28包以真空包裝、共重約14公斤的懷疑大麻花，估計市值約300萬元。



關員遂以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名報稱文員的34歲男子。據悉，他經網上渠道受聘，如將涉案行李箱帶入境，可獲約5萬港元報酬。經海關毒品調查科調查後，被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於下周一（28日）在西九龍裁判法院提堂。



關員在行李箱內，發現28包以真空包裝、共重約14公斤的懷疑大麻花，估計市值約300萬元。（林子明攝）

海關重申，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關並會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關毒品調查科機場調查課調查主任卓主烽（中）交代案情。（梁偉權攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。