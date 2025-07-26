益豐大廈停電｜老人院獲供流動電源　院友撥扇降溫呻︰熱都無辦法

土瓜灣益豐大廈今午（26日）疑爆水管滲水入電錶房，導致電錶冒煙及出現火花，益豐大廈4座全部大停電，中電表示影響逾900戶，大批居民連夜撤走。惟益豐大廈內的老人院，不少院友行動不便，難以撤離，老人院獲中電提供後備電暫時「頂住」。但有職員表示希望可獲提供更多供電機組，維持長者使用的氣墊床運作。



土瓜灣益豐大廈大停電，大廈內的老人院獲中電提供流動照明和流動電源，但只夠開風扇為院友降溫。（梁偉權攝）

《香港01》到過其中一間有兩層的老人院了解，院友吳太坐在櫈上，不停用扇搧風。她坦言「好辛苦呀熱到」，惟「都無辦法啦，咪揸住呢把嘢（扇）嚟撥囉」，若覺得太熱，便惟有去洗澡降溫。

土瓜灣益豐大廈大停電，大廈內的院舍獲中電提供流動照明和流動電源，院友吳太自行撥扇降溫。（梁偉權攝）

另一院友黃先生表示，其同層院友一般都「行得走得」，雖然院舍停電，但密碼鎖仍能使用，職員着他們「可以落街」暫避暑熱。但他指院舍「開咗窗」，暫不覺得太熱，並已準備休息。

土瓜灣益豐大廈大停電，大廈內的院舍獲中電提供流動照明和流動電源，但只夠開風扇為院友降溫，院友黃先生表示暫不覺太熱。（梁偉權攝）

職員陳姑娘指，該院舍共住有24名院友，雖然無人要使用呼吸機等儀器，但有數名院友要睡在氣墊床上。該院舍暫只獲提供一部流動電源，「畀我哋用嚟插風扇」，陳表示希望可獲提供多幾部流動電源或發電機，為氣墊床供電。

土瓜灣益豐大廈大停電，大廈內的院舍獲中電提供流動照明和流動電源，但只夠開風扇為院友降溫，職員希望可獲更多流動電源供院友的氣墊床使用。（梁偉權攝）

中電發言人回覆《香港01》查詢時表示，今日傍晚，土瓜灣益豐大廈客戶電掣房有電力設備疑受漏水影響，引致大廈部分電力供應受影響。中電於下午約6時15分因應消防處要求，暫停上址所有供電，以便大廈電工作進一步調查及維修，約904個客戶（包括3間安老院舍）的供電受到影響。客戶電工已即時到場進行緊急維修，中電工程人員亦迅速趕赴現場支援，與客戶電工緊密協調處理事件。

土瓜灣益豐大廈大停電，大廈內的院舍獲中電提供流動照明和流動電源，但只夠開風扇為院友降溫。（梁偉權攝）

中電發言人續稱，中電社區支援隊與民政事務處、區議員及地區關愛隊保持緊密溝通及協調，為受影響的客戶安排臨時照明工具及流動電池，並放置於大廈的公眾走廊，協助居民應對停電。中電的客戶經理亦到場，與大廈管理處及受影響的安老院密切聯繫，了解他們的需要，並聯同中電社區支援隊為院舍送上流動照明設備及流動電池，保障長者的安全。中電團隊繼續與大廈物業管理處及各方緊密協調，協助益豐大廈盡快恢復供電。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，當局安排小巴接載居民前往社區會堂暫住。（梁偉權攝）