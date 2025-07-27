瑪麗醫院地盤意外｜技工被升降機夾死　醫管局關注要承建商交報告

一名57歲電梯技工今日（27日）在瑪麗醫院重建地盤為升降機維修電力時，被升降機夾住，被困一個多小時始被救出，送院搶救終告不治。醫院管理局晚上回覆查詢時表示，對事件感到難過，對死者家屬致以深切慰問；局方非常關注事件，已要求工程承建商徹查事件成因，盡快向建築署及醫管局提交報告。



涉事地盤為瑪麗醫院臨床大樓1座。（羅日昇攝）

醫管局指，瑪麗醫院重建工程由建築署負責進行，局方今午接獲建築署通知，一名受僱其升降機工程分判商的工人，在工作期間被困其中一個升降機槽。承建商地盤負責人意外後，隨即召喚消防員救出工人，送往瑪麗醫院急症室搶救後，證實死亡。

醫管局對事件感到難過，對離世工人的家人致以深切慰問，已要求建築署確保其工程承建商必須為家屬提供適切協助、妥善照顧家屬及處理工人的後事。

大批消防員到場救援。（羅日昇攝）

局方續指，非常關注事件。鑑於有關工程內的升降機尚未完成工序及調整，故目前並未交付瑪麗醫院使用及管理。醫管局知悉建築署駐地盤人員在意外發生後，隨即向工程承建商了解及跟進事件，已敦促工程承建商必須嚴肅跟進，盡快採取一切必要措施，確保地盤安全，並要求工程承建商徹查事件成因，盡快向建築署及醫管局提交報告，避免再發生類似意外。

醫管局一直非常重視轄下醫院工程的工業安全，知悉承建商會向勞工處呈報事件，局方亦會督促建築署及承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。

大批消防員到場救援。（羅日昇攝）

案發於今日（27日）傍晚5時48分，警方接獲報案指，一名工人在薄扶林道102號瑪麗醫院一地盤工作期間，被困𨋢槽，陷入昏迷。大批消防員於大樓地下及LG層救援，至晚上約7時半救出事主，將其送往急症室搶救後，晚上7時35分證實不治。

消息指，姓梁（57歲）死者為一名電梯維修技工，約一個月前入職所屬的電梯公司。今日他與同事往瑪麗醫院臨床大樓1座地盤，在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主被夾住，最終不治。警方正調查事件。

根據瑪麗醫院網頁資料顯示，瑪麗醫院第一期重建工程項目—臨床大樓1座，已於2024年12月大致完工。目前正待完成餘下的工程，並正在分階段移交醫院管理局管理，以及安裝醫療設備和設施。新大樓計劃於2025年底前啟用，各項設施及服務將陸續遷入啟用。