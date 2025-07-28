瑪麗醫院地盤意外｜建築署停止相關工程　責成總承建商深入調查

瑪麗醫院地盤昨日（27日）發生致命工業意外，一名男電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主遭夾斃。​建築署表示已立即停止相關工程，並責成總承建商就意外進行深入調查。另已要求相關承建商向死者家屬提供適切協助。



涉事地盤為瑪麗醫院臨床大樓1座。（羅日昇攝）

勞工處現正調查昨日（27日）下午在南區發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。處方接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

建築署署長李翹彥對瑪麗醫院第一期重建項目工程工地的事故中，一名承建商員工離世深表難過。李翹彥事發後隨即到工地了解情況，並到瑪麗醫院與死者家屬會面，致以深切慰問。署方已要求相關承建商向死者家屬提供適切協助。

建築署已立即停止相關工程，並責成總承建商就意外進行深入調查，署方會全力協助相關部門調查事故成因。

大批消防員於大樓地下及LG層展開搜救行動。（羅日昇攝）

大批消防員於大樓地下及LG層展開搜救行動。（羅日昇攝）

昨日（27日）傍晚5時48分，警方接獲報案指，一名工人在薄扶林道102號瑪麗醫院一地盤工作期間，被困𨋢槽，頭傷昏迷。大批消防員於大樓地下及LG層救援，至晚上約7時半救出事主，將其送往急症室搶救後，晚上7時35分證實不治。

消息指，姓梁（57歲）死者為一名電梯技工，約一個月前入職所屬的電梯公司。今日他與同事往瑪麗醫院臨床大樓1座地盤，在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主被夾住，最終不治。警方經初步調查，相信事主在一升降機槽內進行檢查工作期間，升降機下降將其壓住。案件列作「工業意外」處理，交由西區警區重案組跟進，稍後會驗屍確定死因。

根據瑪麗醫院網頁資料顯示，瑪麗醫院第一期重建工程項目—臨床大樓1座，已於2024年12月大致完工。目前正待完成餘下的工程，並正在分階段移交醫院管理局管理，以及安裝醫療設備和設施。新大樓計劃於2025年底前啟用，各項設施及服務將陸續遷入啟用。