深水埗傷人案｜19歲男北河街隨機斬人　警擎槍制服　兩女受傷送院

深水埗發生傷人案，兩名女子分別被斬傷及扯頭髮倒地送院，一名19歲越南籍持行街紙男子被捕。據了解兩名受傷女子與兇徒並不認識，兇徒患自閉症多年，有往醫院覆診，犯案前曾揸住一把掃把在街上自言自語，神情呆滯。警方擎槍及胡椒水發射器作出戒備和口頭警告，將兇徒拘捕。



今日（28日）上午7時29分，一名男子在北河街近汝州街隨機斬傷一名不認識的56歲印尼籍女子，導致其右前臂受傷流血，傷口長5厘米、深1厘米，由救護車送往明愛醫院治理。男子其後手持掃把和一把10吋長的刀，沿北河街街市方向逃去。警方接報到場，在北河街街市1樓菜檔找到一名65歲老婦，聲稱被該名男子扯頭髮和撳在地上。

警員最終在街市13號舖外找到該名男子，由於他右前褲袋露出刀柄，警員於是拔出胡椒水發射器和左輪手槍，作出戒備和口頭警告。男子於警告下服從指示，被警員鎖上手銬拘捕。

據悉，19歲被捕人為越南籍，持行街紙，患自閉症多年，於醫院覆診。他與兩名受傷女子並不認識，犯案前曾揸住一把掃把在街上自言自語，神情呆滯。案件由深水埗警區刑事偵緝第五隊跟進。

街市檔口一個發泡膠箱內有一把懷疑涉案刀具。（馬耀文攝）

現場可見，北河街街頭遺下染血毛巾及口罩，街市檔口一個發泡膠箱內亦發現一把懷疑涉案刀具。