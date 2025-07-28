深水埗傷人｜19歲自閉男隨機斬人　醫生：行為罕見　籲勿過份標籤

深水埗今日（28日）發生傷人案。兩名女子分別遭一名19歲越南籍持行街紙的男子斬傷及扯頭髮，警方到場擎槍及胡椒水發射器作出戒備和口頭警告，終拘捕該名19歲青年。據了解，兇徒患自閉症多年，有往醫院覆診，犯案前曾揸住一把掃帚在街上自言自語，神情呆滯。精神科醫生表示，自閉症患者持刀傷人的極端暴力行為屬罕見，絕大部份患者並無攻擊性。自閉症患者同時患有思覺失調及情緒病的風險雖有所增加，但呼籲社會切勿過份標籤患者，並嘗試理解他們。



街市檔口一個發泡膠箱內有一把懷疑涉案刀具。（馬耀文攝）

精神科醫生麥永接表示，自閉症即自閉症譜系障礙，患者或會出現社交困難、同理心薄弱、表達及接收訊息困難等情況，容易受言語或暴力欺凌。症狀輕微者不會有任何攻擊性，僅有絕少部份症狀較嚴重的患者可能會出現暴力傾向。部份自閉症患者情緒調節較差，尤其是青少年時期在面對壓力較難適當控制嬲怒情緒。

此外，自閉症患者面對其他精神健康的挑戰較高，同時患有思覺失調及情緒病的風險增加。但麥醫生強調，自閉症患者出現今次持刀傷人等極端暴力情況極為罕見，勸諭社會切勿過份標籤他們，並嘗試理解他們，社會對患者的接納非常重要。

對於今次事件患者在犯案前自言自語，麥指出，部份自閉症患者會出現自言自語的現象，因此應尋求家人或精神科醫生協助，分辨究竟屬於思覺失調抑或純屬自言自語。

北河街街頭遺下染血毛巾及口罩。（馬耀文攝）

今日（28日）上午7時29分，一名男子在北河街近汝州街隨機斬傷一名不認識的56歲印尼籍女子，導致其右前臂受傷流血，傷口長5厘米、深1厘米，由救護車送往明愛醫院治理。男子其後手持掃帚和一把10吋長的刀，沿北河街街市方向逃去。警方接報到場，在北河街街市1樓菜檔找到一名65歲老婦，聲稱被該名男子扯頭髮和撳在地上。

警員最終在街市13號舖外找到該名男子，由於他右前褲袋露出刀柄，警員於是拔出胡椒水發射器和左輪手槍，作出戒備和口頭警告。男子於警告下服從指示，被警員鎖上手銬拘捕。

據悉，19歲被捕人為越南籍，持行街紙，患自閉症多年，於醫院覆診。他與兩名受傷女子並不認識，犯案前曾揸住一把掃帚在街上自言自語，神情呆滯。案件由深水埗警區刑事偵緝第五隊跟進。