兩男女涉以假鈔騙取虛擬貨幣　涉款363萬元　判囚25及18個月

去年3月至6月，分別發生兩宗虛擬資產詐騙案件，兩名受害人於社交平台看到聲稱「高於市價」回收虛擬貨幣帖文，被騙到偽裝成找換店的地點交易，在轉帳虛擬貨幣後，才發現對方以印有「練功券」字樣的假鈔企圖蒙混過關。警方就兩案拘捕一名30歲男子及一名40歲女子，兩人今日在區域法院分別承認「詐騙」及「洗黑錢」罪名，罪名成立，分別被判監禁25個月及18個月。



商業罪案調查科偵緝高級督察劉兆寶表示，警方於去年3月13日至6月19日期間，接獲兩名受害人報案，指有人假冒加密貨幣找換店負責人，透過Facebook、Instagram、Telegram等社交平台發帖，聲稱「高價」回收虛擬貨幣，引誘受害人親身到偽裝成找換店的地點交易。

商業罪案調查科偵緝高級督察劉兆寶交代案情。（警方提供）

當受害人到達現場後，店員會先用保鮮紙包裹一大疊現金，令受害人誤以為對方已準備好款項。受害人按照指示，將虛擬貨幣轉帳到指定電子錢包後，騙徒會以「系統延誤」及「驗證需時」做藉口拖延付款，更禁止受害人即場拆開現金包裹或點算金額。待虛擬貨幣轉帳完成，受害人才能拆開並檢查鈔票，結果發現整疊現金，只有首尾兩張是真鈔，其餘全是印有「練功券」字樣的1,000元假鈔。兩名受害人總損失約363萬港元。

經警方深入調查及情報分析後，於去年3月及6月拘捕兩名涉案找換店職員。兩人今日被判處「詐騙」及「洗黑錢」罪成，分別被判監禁25個月及18個月。

警方嚴正提醒市民，借出銀行戶口或者協助運送偽鈔，有機會觸犯「串謀詐騙」或者「洗黑錢」罪，最高可判14年監禁。做虛擬資產交易或者找換服務，要選擇信譽良好的店舖，不要輕信「高於市價」的誘惑。如涉及現金交易，需要即場點鈔，用驗鈔機核實鈔票真假，保障自己安全。

另外，警方亦留意到不少虛擬貨幣投資平台以「高回報、低風險」作招徠，吸引投資者，但很多都無憑無據，風險極大，大家務必提高警覺。

如有懷疑或者發現可疑情況，可致電「防騙易熱線18222」，或者用「防騙視伏器」掃描懷疑帳號，保護自己及家人免受損失。