黑雨｜車主收朋友電話趕往環翠停車場救車　區議員促改善排水系統

今早（29日）本港受黑色暴雨影響，港島東區雨量驚人，其中柴灣迴旋處嚴重水浸，環翠停車場水深一度及膝。有車主得朋友通知，即時到車場將車駛走；區議員則指早前已各停車場管理公司反映問題，期望可改善排水系統，但公司因成本考量而拖延。



另外，區議員續指政府正進行渠務工程以解決柴灣迴旋處的水浸問題，今早渠務署人員亦積極清理，至中午12時連「水浸黑點已經解決哂」，認為處理尚算及時。



她趕到停車場時，積水已達小腿深度。（鄧女士提供）

鄧女士受訪時表示，今早接獲朋友通知，才得知停車場水浸，當時她尚未起床。她趕到停車場時，積水已達小腿深度。雖然她自己的車輛已及時駛離，但朋友的電單車卻「浸到大半個轆」，所以要幫朋友將車推出車場。另有一輛客貨車也困在場內。

鄧女士指出，這已是環翠停車場第五次水浸，上次甚至「浸到上頂」。不過她留意到，今次有職員在場「睇住同抽水」，她形容今早雨勢「來得好快」，除了停車場，外面路面也有的士被水浸，可見雨勢之猛。

消防員到場了解

區議員梁熙表示，政府在柴灣正進行渠務工程，即建造1.65米圓周直徑的排水管道，旨在解決柴灣迴旋處水浸問題。他指出，該區水浸的主因是雨量太大，但渠道太小，導致雨水溢出。他回憶上次世紀暴雨期間，更出現倒灌情況，「周圍噴水出嚟」。他強調，渠務工程正是要解決這問題，同時會在不同段落加裝減壓物，以減緩雨水衝力，以免低窪地出現倒灌情況。梁熙相信，待工程完成後，情況會有明顯改善。

對於今早的暴雨情況，梁熙觀察到暴雨來得好快好急，而且集中東區。他指渠務署人員積極清理，惟多處地方仍有水浸。他指，直到中午12時09分，「水浸黑點已經解決哂」，認為「都算係處理得及時」。

區議員梁熙指早前已向停車場管理公司反映問題，期望可改善排水系統，但公司疑因成本考量而拖延。（翁鈺輝攝）

至於環翠停車場的水浸問題，梁熙指出，該停車場以往在打風或暴雨期間，都曾出現水浸沒頂的情況。他認為問題在於其排水系統不佳，需依賴外置系統如水泵抽走積水。他早前曾向管理公司反映問題，但公司可能考慮到安裝排水系統成本過高，加上租金收入，認為「唔不划算」，因此一直拖延。

梁熙強調，現時管理公司「賺好多錢」，這類民生問題若非涉及天文數字，為保障車主財物及人身安全，「必須係要去做」。他指出，若「有人走唔到出嚟」，將涉及人命傷亡」，認為不能夠再拖。梁熙亦提到，今早管理公司已及時聯絡車主，逾九成車主已將車輛駛離，但有車主疑以為3字頭電話號碼屬詐騙電話而未有接聽，他提醒車主，在暴雨期間，即使是陌生號碼，「可能都要聽一聽電話」，以免錯過重要通知。